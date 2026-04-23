După mai multe ore de audieri, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au plasat sub control judiciar pe șeful Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, alături de alte doi angajați ai Consiliului Județean, potrivit informațiilor Digi24. În cazul Consiliului Județean Bistrița, șase persoane au fost reținute, printre care administratorul județului și șeful direcției de drumuri județene. Președintele Consiliului Județean, Radu Moldovan, nu a fost încă audiat în acest dosar.

Reamintim că este vorba de trei dosare în care procurorii au efectuat zeci de percheziții în mai multe județe din țară, dar și în Franța.

Dosarele DNA vizează suspiciuni de corupție în contextul unor achiziții de lucrări publice și suspiciuni de spălare de bani.

Potrivit informațiilor Digi24, în ultimii patru ani, funcționarii publici din cadrul celor două consilii județene ar fi trucat licitații în așa fel încât să fie câștigate de firme de casă.

Procurorii bănuiesc că în schimbul câștigării acelor licitații, s-ar fi plătit comisioane sau s-ar fi dat sume de bani drept mită.

DNA a pus sechestru în valoare de 19 milioane de lei asupra unei firme de construcții care ar fi câștigat licitații publice.

După audierile care au avut loc în noaptea de 22 spre 23 aprilie, procurorii au reținut și plasat sub control judiciar mai multe persoane, astfel:

Șeful CJ Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Alte două persoane din cadrul CJ Sălaj au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile.

Șase funcționari publici din CJ Bistrița-Năsăud, printre care administratorul județului, Florin Moldovan, și șeful direcției de Drumuri Județene, au fost reținuți.

Alți doi funcționari din CJ Bistrița-Năsăud au fost plasați sub control judiciar.

În cazul lui Radu Moldovan, șeful CJ Bistrița-Năsăud, procurorii au ridicat documente și un laptop din biroul lui.

„Nu am foarte multe detalii, mi-au comunicat un dosar penal, cu mandate de percheziții, au luat câteva documente, laptopul din birou, alte detalii doar ei vă pot da (n.r. DNA). Am fost însoțit de ei, s-au încheiat activitățile și ne-am luat rămas bun. Le stau la dispoziție cu orice este de lămurit”, a declarat Radu Moldovan, șeful Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pentru Digi24.

Potrivit informațiilor Digi24, Moldovan ar fi ajuns ulterior la spital, acuzând stări de greață.

Editor : M.G.