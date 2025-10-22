Dosarul de evaziune fiscală în comerțul cu mașini second-hand: doi inculpați, sub control judiciar. Cauțiune de un milion de lei

Procurorii DNA anunță că, în cazul perchezițiilor de marți din mai multe județe privind evaziunea fiscală în domeniul comerțului cu autoturisme, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar față de doi administratori ai unei firme, care sunt acuzați de 67 de fapte de evaziune fiscală și de utilizarea de documente false. Unul dintre trebuie să depună o cauțiune de 1.000.000 de lei în termen de zece zile.

Astfel, potrivit comunicatului DNA, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, începând cu data de 21 octombrie 2025, față de inculpatul B.P.B., administrator în fapt al unei societăți comerciale cu obiect principal de activitate comerțul cu autoturisme, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

evaziune fiscală, în formă continuată (67 de acte materiale), constând în omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, precum și evidențierea, în actele contabile, în factura electronică sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive;

utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, documente electronice false, incorecte sau incomplete privind TVA, în formă continuată (12 acte materiale, aferente celor 12 deconturi de TVA depuse de societate).

De asemenea, inculpatul B.P.B. va depune în termen de 10 zile o cauțiune în valoare de 1.000.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție.

Totodată, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 21 octombrie 2025, față de inculpatul C.I.C., administrator special al aceleiași societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

evaziune fiscală, în formă continuată (67 de acte materiale), constând în omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, precum și evidențierea, în actele contabile, în factura electronică sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive;

utilizare sau prezentare de declarații sau documente false, documente electronice false, incorecte sau incomplete privind TVA, în formă continuată (12 acte materiale, aferente celor 12 deconturi de TVA depuse de societate).

Potrivit procurorilor, în perioada aprilie 2022 - ianuarie 2025 cei doi inculpați ar fi omis să înregistreze în evidențele contabile ale societății comerciale pe care o dețin și să declare organelor fiscale operațiuni comerciale și venituri obținute din comercializarea pe piața internă a unor autoturisme second–hand achiziționate din țările UE. Prin aceste demersuri, cei doi inculpați ar fi cauzat un prejudiciu în cuantum de 841.233 lei.

Cei doi inculpați ar fi achiziționat autoturisme second-hand, fie de pe platformele de licitații, fie de pe site-uri de profil la prețul net (fără TVA), pe care ulterior le-ar fi vândut către clienții finali din România cu același preț la care mai adăugau costurile de transport, formalitățile de înmatriculare, precum și comisionul societății, scrie în comunicatul DNA.

În perioada 24 mai 2024 – 25 aprilie 2025, cei doi inculpați, în cadrul unei scheme frauduloase, ar fi utilizat și prezentat organelor fiscale declarații fiscale tip D 300 – decont de TVA incorecte, aferente perioadei fiscale menționate anterior, mai spun procurorii, care adaugă că societatea administrată de cei doi inculpați ar fi achiziționat intracomunitar, în regim de taxare inversă, autoturisme second-hand în valoare totală de peste 200.000.000 lei, din care ar fi livrat pe teritoriul național autoturisme second-hand în valoare totală de 178.965.052,27 lei.

Deși aceste operațiuni ar fi trebuit să urmeze un regim normal de taxare al TVA (TVA 19%), cei doi inculpați ar fi declarat aceste operațiuni în declarațiile fiscale menționate anterior ca fiind livrări scutite de TVA, fără drept de deducere (TVA 0 %) și astfel nu ar fi colectat și plătit către bugetul de stat TVA-ul aferent, diminuând resursele bugetului de stat cu suma de 28.394.615 lei.

În cauză, procurorii anticorupție au instituit măsura asiguratorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile și imobile ce aparțin celor doi inculpați până la concurența sumei de 29.235.848 lei, pentru a garanta recuperarea prejudiciului creat în dauna statului.

Totodată, au fost puse sub sechestru două autoturisme a căror valoare cumulată depășește suma de 260.000 de euro, precum și sumele de 165.500 de euro și 19.500 de lei, identificate în urma perchezițiilor efectuate la cei doi inculpați.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații B.P.B. și C.I.C. trebuie să respecte o serie de obligații între care:

să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală,

să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A.,

să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar

să nu desfășoare activitățile în exercitarea cărora au săvârșit faptele, respectiv să nu exercite funcția de administrator special al societății respective și nici să efectueze acte de administrare în cadrul societății.

În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane, mai spun procurorii.

Editor : B.E.