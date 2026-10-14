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News Alert Două avioane F-16 au fost ridicate în această seară, după ce sistemul radar a detectat o nouă țintă în apropierea Insulei Șerpilor

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F-16 decolare exercițiu NATO
Foto: Profimedia
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Ministerul Apărării anunţă, miercuri seară, că încă o ţintă aeriană a fost depistată de sistemul de supraveghere radar, iar aceasta a pătruns în spaţiul aerian naţional la ora 17.38, la aproximativ 22 km nord-est de Sulina.

„În după-amiaza zilei de miercuri, 14 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 30 km est de Insula Şerpilor”, a transmis, miercuri seară, Ministerul Apărării.

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul şi estul judeţului Tulcea, iar la ora 17.39 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

„Ţinta aeriană a pătruns în spaţiul aerian naţional la ora 17.38, la aproximativ 22 km nord-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale naţionale, şi l-a părăsit la ora 17.46”, se mai arată în comunicatul ministerului.  

Alerta aeriană a încetat la ora 19.03.

Editor : Sebastian Eduard

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