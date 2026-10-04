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Două cutremure au avut loc duminică dimineață în zona seismică Vrancea: ce magnitudini au avut

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Seismograf. Foto: Getty Images
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Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 s-a produs duminică, la ora locală 11:09, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Anterior, la ora 06:05, un cutremur de 3,1 a avut loc în aceeași zona seismică.

Seismul de la ora 11:09 a avut loc la adâncimea de 124,7 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 63 km sud de Focşani, 52 km sud de Buzău, 62 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 64 km est de Braşov, 70 km nord-est de Ploieşti şi 99 km nord-est de Târgovişte.

Cutremurul cu magnitudinea de 3,1, de la ora 6:05, dinn zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, a avut loc la adâncimea de 114,6 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 59 km sud de Focşani, 51 km sud de Buzău, 64 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Braşov şi 74 km nord-est de Ploieşti.

Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

Editor : B.E.

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