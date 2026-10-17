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Video Două drone aeriene, angajate şi doborâte de piloţii militari români deasupra Mării Negre. Declarația ministrului Apărării

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FOTO Ministerul Apărării
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Din articol
Ce spune MApN

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, sâmbătă seară, că două drone aeriene au fost angajate şi doborâte de piloţii militari români deasupra Mării Negre.

Prima dronă a intrat în spaţiul aerian naţional la 17:59 şi a fost doborâtă în două minute, iar cea de-a doua, aflată în aceeaşi zonă, a fost angajată şi doborâtă la 18:05, la 2 km intraţi în spaţiul aerian naţional, a scris ministrul pe Facebook.

„Două drone aeriene angajate şi doborâte acum câteva minute de piloţii militari români deasupra Mării Negre. (...) Felicitări, colegi! Nimic din ce s-a muncit până acum nu e în zadar!”, a transmis acesta.

Ce spune MApN

„Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat sâmbătă, 17 octombrie, de pe Baza 86 Aeriană Borcea, la ora 17:43, după ce sistemele de supraveghere radar au detectat un grup de ţinte aeriene care evoluau la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Şerpilor, pe direcţia sud-vest”, au anunţat, sâmbătă seară, reprezentanţii MApN.

Ambele ţinte aeriene au fost identificate ca fiind drone şi au fost doborâte deasupra apelor teritoriale ale României.

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Editor : Sebastian Eduard

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