Live TV

Două femei din Dolj, care locuiau în Italia, au fost date dispărute de familii. Poliția cere ajutor pentru a le găsi

Data publicării:
politie masina noaptea girofar
Foto: Poliția Română

Două femei din judeţul Dolj care locuiau în Italia fără forme legale au fost date dispărute de părinţii din România după ce acestea nu le-au mai răspuns la telefon de câteva luni.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, poliţiştii din cadrul Secţiei 6 Poliţie Craiova au fost sesizaţi de către o femeie de 67 de ani, din Craiova, cu privire la faptul că fiica sa, Badea Ana-Laura, de 44 de ani, despre care cunoaşte că a locuit fără forme legale în localitatea Pescara, Italia, nu mai răspunde la telefon din luna noiembrie 2025, iar în prezent nu ştie unde se află aceasta.

Semnalmente: înălţime 1,70 m, greutate 60 de kg, părul negru, lung, ochii căprui, faţa ovală.

De asemenea, poliţiştii din cadrul Secţiei nr.12 Poliţie Rurală Daneţi au fost sesizaţi de către o femeie, din comuna Celaru, cu privire la faptul că fiica sa, Dobre Iuliana Daniela, de 28 de ani, despre care cunoaşte că locuieşte în Italia, nu mai răspunde la telefon din luna decembrie 2025, iar în prezent nu cunoaşte locul unde aceasta se află.

Semnalmente: înălţime 1,55 m, greutate 50 de kg, părul negru, ochii albaştri, faţa ovală.

Persoanele care deţin informaţii utile cu privire la cele două femei dispărute sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
2
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
3
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
4
Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație...
Donald Trump dublu
5
Marele divorț de la Davos: aliații Statelor Unite trasează o linie roșie împotriva...
Conflict Sorana Cîrstea - Naomi Osaka pe teren! Cum a numit-o nipona pe sportiva noastră, la final
Digi Sport
Conflict Sorana Cîrstea - Naomi Osaka pe teren! Cum a numit-o nipona pe sportiva noastră, la final
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1067415246
Valentino Garavani, „ultimul împărat al modei”, a murit la vârsta de 93 de ani
accident it
Scandal în Italia după moartea unui copil român: Băiatul a fost lovit mortal de o mașină, în timp ce mergea la școală
Mario Iorgulescu
Mario Iorgulescu, găsit de polițiștii din Italia după ce a fugit din clinica unde era internat
mae inquam octav ganea
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
Antonio Tajani
Italia intră oficial în competiția pentru Arctica. Guvernul Meloni lansează o misiune economică în nordul polar
Recomandările redacţiei
trump zelenski
Primele declarații după întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir...
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Guvernul își menține intenția de a-și angaja răspunderea asupra...
george simion si vladimir jirinovski taie toruri in forma unor tari: groenlanda si ucraina - colaj
Gestul lui Simion: Un politician rus ultranaționalist tăia în 2019 un...
Plenary session of the European Parliament
Parlamentul European a respins moțiunea de cenzură împotriva Comisiei...
Ultimele știri
Nominalizările la Oscar. Deja un record: un film a primit 16 nominalizări la Premiile Academiei, cele mai multe din istorie
Miniștrii români la Davos: participare activă în dezbateri globale despre energie, economie și securitate
Klaus Iohannis scapă de sechestrul asupra bunurilor familiei. Cererea ANAF în cazul datoriilor la stat a fost respinsă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
Informația uluitoare despre tatăl băiatului ucis la Cenei, care a ieșit la iveală abia după crimă. Cum a...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan, așteptat de un stelist la sosirea în București pentru a semna cu Rapid! Primele declarații...
Adevărul
Legea cumulului pensiei cu salariul 2026: cine este vizat și ce pensii nu se reduc. Clarificări oficiale
Playtech
Cât costă să faci o casă de 100 de mp în 2026: experienţele românilor cu preţurile reale
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
WTA a reacționat, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka
Pro FM
De ce nu își dorește Alina Sorescu o nouă relație după divorț: „Este în continuare o perioadă complicată”
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Newsweek
Cum pot avea pensionarii un câștig de 8.000 de lei la pensie timp de 5 ani după pensionare? Ce reguli sunt?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce a făcut Nicole Kidman după ce zvonurile că fostul ei soț s-a mutat deja cu noua parteneră. Actrița, poze...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat