Două femei din Dolj, care locuiau în Italia, au fost date dispărute de familii. Poliția cere ajutor pentru a le găsi

Două femei din judeţul Dolj care locuiau în Italia fără forme legale au fost date dispărute de părinţii din România după ce acestea nu le-au mai răspuns la telefon de câteva luni.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, poliţiştii din cadrul Secţiei 6 Poliţie Craiova au fost sesizaţi de către o femeie de 67 de ani, din Craiova, cu privire la faptul că fiica sa, Badea Ana-Laura, de 44 de ani, despre care cunoaşte că a locuit fără forme legale în localitatea Pescara, Italia, nu mai răspunde la telefon din luna noiembrie 2025, iar în prezent nu ştie unde se află aceasta.

Semnalmente: înălţime 1,70 m, greutate 60 de kg, părul negru, lung, ochii căprui, faţa ovală.

De asemenea, poliţiştii din cadrul Secţiei nr.12 Poliţie Rurală Daneţi au fost sesizaţi de către o femeie, din comuna Celaru, cu privire la faptul că fiica sa, Dobre Iuliana Daniela, de 28 de ani, despre care cunoaşte că locuieşte în Italia, nu mai răspunde la telefon din luna decembrie 2025, iar în prezent nu cunoaşte locul unde aceasta se află.

Semnalmente: înălţime 1,55 m, greutate 50 de kg, părul negru, ochii albaştri, faţa ovală.

Persoanele care deţin informaţii utile cu privire la cele două femei dispărute sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.

