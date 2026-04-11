Inspectorii Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) au descoperit două firme care încercau să amenajeze ilegal sectoare de plajă în Năvodari, fără contracte de închiriere. Una dintre societăţi a fost amendată cu 20.000 de lei, iar bunurile au fost îndepărtate.

„În urma acţiunilor de control desfăşurate pe litoral, echipele ABADL au descoperit o tentativă clară de ocupare şi amenajare ilegală a două sectoare de plajă din zona Năvodari. Două societăţi comerciale încercau să amenajeze sectoarele de plajă, fără a deţine, conform legii, contract de închiriere valabile”, au transmis reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestora, inspectorii au identificat pe plajă stive de şezlonguri din lemn şi mese pliante, grămezi de cadre metalice pentru umbrare, precum şi echipamente comerciale voluminoase – frigidere, scaune şi alte accesorii – aduse cu camioanele şi pregătite pentru instalare.

„Unul dintre reprezentanţii societăţilor a recunoscut că este proprietarul bunurilor şi a fost amendat cu suma de 20.000 de lei. În cazul celui de-al doilea operator, care a refuzat cooperarea, au fost demarate procedurile legale pentru identificarea mijloacelor de transport şi sancţionarea conform legislaţiei stricte în vigoare”, au mai precizat oficialii.

Echipele ABADL au supravegheat zona până la readucerea plajei la starea iniţială, fiind îndepărtate toate bunurile depozitate ilegal.

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral reaminteşte că exploatarea sectoarelor de plajă este permisă exclusiv în baza unui contract de închiriere valabil, încheiat cu ABADL în urma câştigării unei licitaţii publice.

Editor : Ana Petrescu