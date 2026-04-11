Live TV

Foto Două firme au încercat să amenajeze ilegal mai multe zone de plajă în Năvodari: zeci de șezlonguri și echipamente, ridicate

Data publicării:
ilegale plaja
Foto: Apele Romane Dobrogea-Litoral Facebook

Inspectorii Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) au descoperit două firme care încercau să amenajeze ilegal sectoare de plajă în Năvodari, fără contracte de închiriere. Una dintre societăţi a fost amendată cu 20.000 de lei, iar bunurile au fost îndepărtate.

„În urma acţiunilor de control desfăşurate pe litoral, echipele ABADL au descoperit o tentativă clară de ocupare şi amenajare ilegală a două sectoare de plajă din zona Năvodari. Două societăţi comerciale încercau să amenajeze sectoarele de plajă, fără a deţine, conform legii, contract de închiriere valabile”, au transmis reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit acestora, inspectorii au identificat pe plajă stive de şezlonguri din lemn şi mese pliante, grămezi de cadre metalice pentru umbrare, precum şi echipamente comerciale voluminoase – frigidere, scaune şi alte accesorii – aduse cu camioanele şi pregătite pentru instalare.

„Unul dintre reprezentanţii societăţilor a recunoscut că este proprietarul bunurilor şi a fost amendat cu suma de 20.000 de lei. În cazul celui de-al doilea operator, care a refuzat cooperarea, au fost demarate procedurile legale pentru identificarea mijloacelor de transport şi sancţionarea conform legislaţiei stricte în vigoare”, au mai precizat oficialii.

Echipele ABADL au supravegheat zona până la readucerea plajei la starea iniţială, fiind îndepărtate toate bunurile depozitate ilegal.

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral reaminteşte că exploatarea sectoarelor de plajă este permisă exclusiv în baza unui contract de închiriere valabil, încheiat cu ABADL în urma câştigării unei licitaţii publice.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
FOTO Apariție total neașteptată la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Nu l-a recunoscut mai nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
