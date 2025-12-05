Live TV

Două obiecte neidentificate plutesc în Marea Neagră. Forțele Navale spun că nu ar fi vorba de mine, dar situația este monitorizată

Data publicării:
vas nava garda de coasta politia de frontiera

Două obiecte neidentificate au fost văzute, vineri, plutind în Marea Neagră, iar militarii au transmis că monitorizează situaţia.

Reprezentanţii Forţelor Navale Române au menţionat că cel mai probabil nu este vorba de mine marine şi că situaţia este monitorizată. Ei au afirmat că în zona respectivă se află ambarcaţiuni ale Gărzii de Coastă care supraveghează de la distanţă obiectele respective, scrie News.ro.

De asemenea, a fost transmis şi un avertisment de navigaţie pentru ca navele să evite zona respectivă până la lămurirea situaţiei.

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, miercuri, că scafandrii militari au neutralizat, prin detonare controlată, o dronă maritimă de tip Sea Baby care plutea în derivă, punând în pericol navigaţia în Marea Neagră.

