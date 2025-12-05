Virgil Bălăceanu, general în rezervă, a vorbit joi seară, la Digi24, despre două scenarii posibile dacă rușii reușesc să ajungă la Gurile Dunării, și avertizează că NATO nu este pregătită pentru niciunul dintre acestea. Explicațiile acestuia vin după ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat că își dorește să cucerească tot sudul și estul Ucrainei.

Generalul Virgil Bălăceanu a explicat ce situații sunt posibile dacă rușii vor reuși să ajungă la Gurile Dunării, precizând că NATO nu e pregătită să facă față în astfel de scenarii.

„Deci noi avem două scenarii în care rușii sunt la gurile Dunării. Scenariu model Belarus - în care se creează această uniune statală și avem prezență militară, chiar dacă nu au cucerit zona de sud a Ucrainei. Sau în al doilea scenariu, probabilitatea în acest război foarte scăzută, dar într-un al 2-lea război, ca să ajungă prin forța militară la Gurile Dunării. În ambele scenarii avem scenariu și probabilitatea prezenței militare. Gurile Dunării. Și întrebarea este și sună un pic retoric: suntem pregătiți pentru o asemenea ipostază? NATO este pregătită pentru un asemenea scenariu?

Și răspunsul, ca să nu fie, întrebarea retorică este nu, pentru că NATO este foarte, foarte concentrat pe flancul de nord-est și prin Statele Unite, care va rămâne membru NATO, pe zona de nord, mult mai puțin pe zona de sud-est, mult mai puțin pe axa Nord-Marea Neagră, care va rămâne în continuare, chiar dacă războiul va fi încheiat cu un conflict înghețat, deschis, extins, zona cea mai volatilă, zona cea mai dinamică din punct de vedere al schimbărilor geostrategice și a raportului de forță”, a spus generalul.

Uniunea statală Federația Rusă-Belarus-Ucraina

„Primul scenariu îl reprezintă a avea, impropriu spus, graniță cu Federația Rusă. Să continuăm să avem graniță cu Ucraina, dar Ucraina capitulat militar. Pe cale de consecință, capitulează politic. De ce insistă Putin atât de mult pe organizarea alegerilor puse foarte repede în cele 28 de puncte, la 100 de zile după încetare războiului? Pentru că va cere prin ridicarea legii marțiale și relegitimarea partidelor pro-ruse, care au fost interzise prin legea marțială, și într-un exercițiu democratic, rușii vor apela la coloana a 5-a astfel încât să câștige puterea politică la Kiev.

În felul acesta realizează uniunea statală Federația Rusă-Belarus-Ucraina și pe modelul Belarus, care are un tratat de asistență mutuală de apărare cu Federația Rusă, și știm prea bine rușii sunt prezenți în bazele militare din Belarus, au dislocat și arme nucleare tactice, același model să-l aplice și Ucrainei”, clarifică generalul.

Virgil Bălăceanu spune însă că pentru o asemenea ofensivă, rușii au nevoie de forțe și de mai mult timp.

„Rușii n-ar avea premisele favorabile pentru începerea unei ofensive pe direcția operativă Nicolaev în spre Odesa, Odesa-Gurile Dunării-Transnistria. Însă a existat un asemenea plan, el poate fi reeditat. Îmi este greu să cred că poate fi reeditat în acest război, ca să fim realiști, pentru că ei trebuie să își concentreze în termeni militari, majoritatea forțelor și mijloacelor pentru Dombas”, susține acesta.

Un al doilea război cu Ucraina

Generalul consideră că „acest conflict se va încheia pe modelul nord-coreean”.

„Deci un conflict înghețat, deschis, extins poate să fie urmat dacă vom avea o capitulare a Ucrainei de un să-i spunem model Belarus, adică uniunea statală Federația Rusă - Ucraina - Belarus, eventual Republica Moldova. Și dacă nu-și realizează scopurile în acest război, până la testarea NATO, mai degrabă să ne așteptăm la un al doilea război cu Ucraina pe model cecen.

De asta Zelenski insistă să își păstreze pământurile, nu numai din punct de vedere al faptului că aparțin Ucrainei, că reprezintă resurse extrem de importante, dar și din punct de vedere al faptului că, de exemplu, Donbasul în întregime ar crea o poziție geo-operativă, chiar geostrategică, extrem de favorabilă pentru Federația Rusă pentru reluarea războiului, pentru un al doilea război”, a mai spus el.

Putin nu va accepta condițiile de pace

Virgil Bălăceanu mai spune că președintele rus vede mai degrabă o continuare a războiului.

„Este un joc, nu atât politic internațional sau mai mult decât atâta este un joc intern, pentru că arată poporului rus care trebuie să continue acest război, și Putin îl pregătește, pentru că el nu va accepta condițiile, cel puțin o parte dintre ele, care au fost amendate de către americani la presiunea europenilor și au început să se discute aceste condiții de încetare a focului nu peste cap ucrainienilor, ceea ce este un fapt pozitiv, și ca atare, el vede mai degrabă continuare a războiului. Ne putem aștepta să vorbim în istorie despre cel puțin, nu așa o să sunem o să sune războiul de 5 ani de zile dintre Federația Rusă și Ucraina”, a mai spus generalul.

Declarațiile acestuia vin în contextul în care președintele rus Vladimir Putin a dat un interviu amplu presei din India Indian Times, ocazie cu care a spus cât se poate de clar că își dorește tot sudul și estul Ucrainei, regiune pe care o numește Novorosia.

Și mai spune că va obține acest teritoriu prin orice mijloace. „Rusia va elibera Donbas și Novorosia fie prin mijloace militare, fie prin alte mijloace”, a declarat el.

Rușii, prin conducătorii lor, au avut ca deziderat istoric ajungerea la gurile Dunării, încă de fondarea Rusiei Imperiale.

Ajungerea Rusiei la gurile Dunării înseamnă, implicit, că România va avea graniță directă cu Federația Rusă. După declanșarea invaziei pe scară largă, mai multe voci ale Kremlinului au susținut crearea așa numitei Novorosii.

De asemenea, Institutul pentru Studiul Războiului arăta zilele trecute că e foarte posibil ca Putin să își dorească și Odesa.

Dincolo de importanța istorică, Odesa este un centru economic vital pentru ucraineni. Este cel de-al treilea oraș ca dimensiune a Ucrainei și cel mai important port al țării.

Orașul și-a demonstrat rolul vital pentru economia ucraineană încă din primele zile ale războiului. Odesa a devenit principala poartă de export a Kievului, pe acolo fiind trimis către export grâul și alte cereale cultivate de către agricultorii ucraineni.

