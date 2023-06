Două trenuri de marfă care transportau materiale combustibile au fost la un pas să se ciocnească frontal în gara Sighișoara, după ce unul dintre mecanici a adormit și a trecut peste un macaz, scrie clubferoviar.ro. Incidentul a avut loc joi dimineață, însă nu a fost raportat imediat.

Valentina Vasile, reporter Digi24: "Unul dintre trenuri transporta combustibil, iar celălalt îngrășăminți chimici. Unul dintre mecanici adormise și consumase înainte băuturi alcoolice. Marfarul pe care acesta îl conducea depășise semnalul roșu care ordona oprirea, a trecut peste un macaz și a continuat drumul. Din fața sa venea un alt marfar. Autoritatea de Siguranță Feroviară ne-a transmis că ambii mecanici de tren au frânat și în acest fel s-a evitat coliziunea. De menționat este că incidentul feroviar a avut loc la ora 4 dimineața și nu a fost transmis de către compania CFR Infrastructură pe scară ierarhică. Aceasta a raportat incidentul către structurile competente de cercetare abia 12 ore mai târziu. Acest lucru a făcut mai dificilă colectarea informațiilor și a probelor pentru a se stabili cauzele incidentului".

Potrivit clubferoviar.ro, mecanicul care a adormit avea sistemul de protecție INDUSI izolat. Acest sistem are rolul de a nu permite unei locomotive să depășească semnalul pus pe roșu.

Trenul, care aparține OTF Grup Feroviar Român SA a trecut peste macaz și a intrat pe lina în care venea din sens opus trenul OTF CER-Fersped SA, ce urma să tragă în stația CF Sighișoara, la lina 4.

Valentina Vasile, reporter Digi24: "Am contactat compania CFR Infrastructură pentru un punct de vedere, nu am primit până în acest moment un răspuns, cert este că acum Agenția de Investigare Feroviară Română ne-a transmis că a început o investigație pentru a stabili cine este vinovat. De luni, săptămâna viitoare, se vor face inspecții la toți operatorii de transport marfă din țară pentru a se stabili dacă există neconformități cu privire la modul în care aceștia țin sub control riscurile în activitatea pe care o desfășoară pe calea ferată".

Potrivit clubferoviar.ro, cele două trenuri, care transportau motorină și îngrășământ chimic, aveau, împreună, o cantitate de materiale combustibile mult mai mare decât camionul care transporta azotat de amoniu care a explodat la Mihăilești, în 2004, provocând moartea a 18 persoane.

