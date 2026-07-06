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Dragoş Pîslaru, după cazul azilelor din Bihor: Statul român este în multe cazuri incapabil să îi ajute tocmai pe cei vulnerabili

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INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dragoș Pîslaru Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, afirmă, luni seară, că situaţia azilelor ilegale din Bihor „demonstrează că statul român este în multe cazuri incapabil să îi ajute tocmai pe cei vulnerabili”. Ministrul consideră că „este absolut necesară dezvoltarea unui protocol naţional” pentru protejarea tocmai a celor care au cea mai mare nevoie şi anunţă că va dispune mai multe măsuri pentru remedierea carenţelor.

„Într-un stat de drept, justiţia nu se face nici la televizor, nici pe reţelele de socializare. Până la o decizie judecătorească care să stabilească contrariul, domnul Viorel Paşca este un om de bună credinţă, care a adăpostit, de-a lungul a aproape două decenii, mii de oameni aflaţi în nevoie.

Totodată, este de necontestat faptul că domnul Paşca a desfăşurat această activitate de binefacere în afara cadrului legal în materia asistenţei sociale, fără implicarea unor specialişti în domeniu”, a scris, luni seară, pe Facebook, ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru.

Acesta recunoaşte că, la fel de adevărat este că, în ciuda activităţii desfăşurate în afara cadrului legal, mulţi oameni au fost transportaţi către azilele lui Viorel Paşca chiar de către instituţii ale statului român.

„Mai mult, instituţii ale statului au desfăşurat de-a lungul anilor verificări în imobilele respective, fără progres pentru intrarea în legalitate şi fără sistarea activităţii”, a mai transmis Pîslaru.

Ministrul interimar face şi precizări cu privire la acţiunea DIICOT din data de 30 iunie şi arată că, la ora 09:30, a primit un telefon prin care a fost informat despre faptul că peste 400 de persoane vulnerabile care au fost evacuate dintr-o serie de imobile private din Bihor trebuie relocate de urgenţă.

„Reiau pentru a fi cât se poate de explicit: când acţiunea era deja în plină desfăşurare, mi s-a cerut să intervin pentru a identifica soluţiile necesare de relocare (...) Prima întrebare pe care mi-am adresat-o în acea dimineaţă a fost: dată fiind amploarea acestei acţiuni, de ce conducerea Ministerului Muncii nu a fost informată în prealabil, astfel încât să putem asigura din timp resursele necesare pentru relocarea eficientă a celor peste 400 de oameni vulnerabili? Este o întrebare la care nici astăzi, la o săptămână distanţă, nu am un răspuns”, afirmă ministrul interimar.

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Potrivit acestuia, procesul de relocare a durat aproape 24 de ore de activitate continuă.

„În aceste condiţii, am convingerea că este absolut necesară dezvoltarea unui protocol naţional pentru protecţia persoanelor vulnerabile beneficiare ale serviciilor sociale în timpul intervenţiilor operative. Evaluarea socială, alături de evaluarea medicală şi psihologică nu poate să lipsească pentru a proteja persoanele vulnerabile pe parcursul întregului proces”, a mai declarat Pîslaru, precizând că activitatea se concentrează în prezent pe monitorizarea situaţiei celor 409 persoane preluate din azilele ilegale.

Ministrul interimar al Muncii menţionează că situaţia este una dinamică.

„În paralel cu transferul persoanelor în servicii sociale licenţiate, echipele judeţene şi locale au demarat şi desfăşoară evaluările sociale individuale care, din motive obiective, nu au putut fi realizate la faţa locului. În funcţie de situaţia fiecărei persoane, încercăm să identificăm cea mai bună soluţie, adaptată nevoilor individuale. Toate DGASPC-urile implicate au emis deciziile necesare pentru includerea de urgenţă a persoanelor în servicii sociale licenţiate. În tot acest proces, voinţa fiecărei persoane a fost foarte importantă, iar consimţământul a fost solicitat şi consemnat. Sunt însă şi beneficiari care îşi doresc să fie relocaţi în alt judeţ, de exemplu pentru a fi mai aproape de rude. Vom continua să analizăm fiecare astfel de solicitare şi să identificăm soluţiile cele mai potrivite pentru fiecare caz”, a explicat Pîslaru.

Potrivit acestuia, dincolo de aspectele de natură judiciară, acest caz demonstrează încă o dată faptul că astăzi, în anul 2026, „statul român este în multe cazuri incapabil să îi ajute tocmai pe cei vulnerabili, pe cei cu dizabilităţi, pe cei abandonaţi de familie şi pe cei rămaşi fără adăpost”.

„Nu putem schimba trecutul, oricât de mult ne-am dori, însă este de datoria noastră să ne asigurăm că aceste situaţii nu se vor mai repeta pe viitor. De aceea, în zilele următoare voi dispune o serie de măsuri atât pentru remedierea carenţelor imediate şi evidente, cât şi pentru identificarea unor soluţii sistemice pentru îngrijirea celor care au cea mai mare nevoie de sprijinul nostru”, anunţă Pîslaru.

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Editor : B.E.

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