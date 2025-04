Dragoș Sprînceană vine cu precizări: Marcel Ciolacu are dreptate. Nu am niciun angajament oficial

Dragoș Sprînceană a explicat că premierul Marcel Ciolacu are dreptate și nu are niciun angajament oficial în SUA, chiar dacă a fost vehiculat ca emisar special al României în relația cu Statele Unite.

El a precizat pentru DC News că este „doar un simplu cetățean care a ajută România”.

„Domnul Ciolacu are dreptate. Nu am niciun angajament oficial. Tehnic sunt doar un simplu cetățean care ajută România. Nu am ajuns în nicio situație. Eram un simplu cetățean care ajutam România și ieri. Sunt un simplu cetățean care ajută România și astăzi”, a declarat Dragoș Sprînceană, luni pentru DC News.

Dragoș Sprînceană este un român stabilit în SUA în 2002 și a fost finanțator în campania lui Donald Trump, mai relatează publicația mai sus citată.

El a explicat la Digi24 ce rol ocupă în relaţia cu SUA, însă a avut însă poziţii contradictorii legate de războiul din Ucraina, dar şi de ce va face exact pentru îmbunătătirea dialogului cu administratia Trump. Acesta a susţinut în mod fals că preşedintele francez Emmanuel Macron vrea continuarea războiului din Ucraina şi că administraţia americană ar trebui să „ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina şi pro-Franţa”, deoarece România are un preşedinte interimar „care nu va mai conta într-o lună şi jumătate”.

Premierul Marcel Ciolacu a transmis luni, înt-un mesaj pe Facebook, că Dragoș Sprînceană nu este emisarul său și că declarațiile lui „nu implică o poziție a statului român”.

„Pozițiile oficiale ale României sunt întotdeauna transmise prin canale instituționale, în strânsă legătură cu Președinția și Ministerul Afacerilor Externe. Prioritățile politicii externe românești rămân, așadar, neschimbate. Prin urmare, nu există niciun «emisar al lui Ciolacu», există însă mulți români din diaspora – antreprenori, medici, specialiști IT etc, cu care am vorbit în ultima perioadă și care s-au arătat dispuși să deschidă diverse canale de comunicare prin prisma conexiunilor pe care le au atât în Statele Unite, cât și în Europa”, a scris Ciolacu, pe rețeaua de socializare.

Totodată, Guvernul a transmis, pentru Digi24, că țara noastră va sprijini în continuare Ucraina pentru a face față războiului lansat de Rusia.

