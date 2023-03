Dosarul drogurilor vândute printre elevii din București atrage atenția asupra unui fenomen extrem de grav, care ia amploare. Consumul de droguri, mai ales, în adolescență, e devastator. Mihai, un fost consumator de droguri, ne-a povestit cum, din cauza stupefiantelor, mai avea 5% șanse de supraviețuire, iar medicii i-au spus tatălul său să se pregătească de înmormântare.

La 18 ani, Mihai a ajuns în București, la facultate. În scurt timp, ademenit de un prieten, a început să consume cocaină.

Mihai Țiganetea - fost dependent de droguri: Povestea cu cocaina începe mai târziu și am văzut toate filmele cu ea, știam că-i rea, aveam suficiente informații. Mi-a fost frică, dar înainte la petreceri consumam metamfetamină, amfetamină, MDMA, pastile, în mod foarte precaut.

Iar în scurt timp, viața părea să îi surâdă... a ajuns fotomodel.

Mihai Țiganetea - fost dependent de droguri: M-am uitat la flyer și am zis hai să-i sun pe ăștia, poate-i prostesc de 50 de lei, dacă tot mă duc la ei. Poate-mi fac 2-3 poze și-mi dau 50 de lei de iarbă. A doua zi am fost acolo și în nici 2-3 săptămâni eram pe la Londra, Milano, Paris. Iar în backstage am primit farfuriuța cu cocaina gratuită.

Numai că aceleași droguri care păreau să îi fi adus faima, fericirea și bunăstarea, aveau să îl dărâme.

Mihai Țiganetea - fost dependent de droguri: Am ajuns după câțiva ani de modeling să fiu chemat în țară, pentru că nu mai semănam cu pozele pe care le aveam din book, adică clienții care se uitau la poze ziceau că-l vreau pe băiatul ăsta și ajungeam o mumie cu 10 kilograme mai slabă.

După 15 ani de consum de cocaină și 20 de ani de iarbă am ajuns să fac epilepsie în cea mai gravă formă. Am făcut hepatită C, deoarece mă injectam.

În scurt timp, ajungea în stare gravă la spital, luptând pentru viața lui.

Mihai Țiganetea - fost dependent de droguri: Am stat 2 luni și jumătate la Floreasca, îmi tot cedau organele și îi spuneau tatălui meu să facă pregătiri de înmormântare, pentru că mai am șanse de supraviețuire de 5%.

După ce mi-am revenit, l-am văzut pe tatăl meu. Nu-l mai recunoșteam, era un om distrus, nu mai semăna cu persoana pe care o știam eu.

Acum, Mihai luptă tocmai cu drogurile pe care le adora. Iar bătăliile le duce în licee, unde tinerii sunt extrem de vulnerabili.

Mihai Țiganetea - fost dependent de droguri: Cred că nu am fost vreodată în vreun liceu unde să nu identific cu experiența mea de fost consumator destul de multe fețe care îmi seamănă. Îmi dau seama că sunt tot mai mulți.

Există semne vizibile care ar trebui să ne atragă atenția asupra faptului că un copil se droghează. Trebuie doar să le vedem...

Mihai Copăceanu - psiholog: Tot ce înseamnă semnne fizice, comportamentale, cognitive, dacă ni se pare că un copil este secretos, dacă este somnoros, dacă mergi acasă și el evită privirea ta, dacă cumva doarme mai mult brusc sau nu doarme, dacă se îngrașă sau dacă evită brusc mâncarea.

Bogdan Gheorghe - medic Agenția Națională Antidrog: Trebuie sa ceara sprijin, daca parintele nu are info privind comportamentele sau tipul de substante care pot fi pe piata, pot cere sprijin la Agentia Nationala Antidrog.

Agenția Națională Antidrog are 47 de centre de prevenire și evaluare în toată țara.

Editor : Ioana Coman