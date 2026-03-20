Live TV

Drept la replică al reprezentanților afaceristului Serghei Glinka: „Nu a avut și nu are nicio legătură cu activitățile Centrului 795”

Data actualizării: Data publicării:
645495562_1237238418531260_2508155784030930430_n
Autovehicule tactice blindate COBRA II. Sursa foto: MApN

În urma publicării articolului „Un afacerist implicat în contractul cu MApN pentru Cobra II a fost partener de afaceri cu finanțatorul unității de asasini din Rusia”, reprezentanții lui Serghei Glinka, afaceristul menționat în articol, au trimis un drept la replică, pe care îl vom publica integral. 

În procesul de realizare a articolului „Un afacerist implicat în contractul cu MApN pentru Cobra II a fost partener de afaceri cu finanțatorul unității de asasini din Rusia”, Digi24.ro a contactat reprezentanții lui Serghei Glinka pentru a oferi un punct de vedere cu privire la relațiile de afaceri pe care le-a avut cu Andrei Bokarev. 

Răspunsul inițial transmis de aceștia a fost publicat în articolul citat.

Reprezentanții lui Serghei Glinka au transmis, ulterior publicării, un drept la replică, pe care îl vom atașa integral:

„Articolul construiește, în esență, următoarea ecuație: dl Glinka a fost co-acționar al Transmashholding împreună cu dl Andrei Bokarev; dl Bokarev este calificat de o investigație jurnalistică drept „principalul finanțator" al Centrului 795; prin urmare, dl Glinka ar fi „partener de afaceri cu finanțatorul unității de asasini din Rusia." Această concluzie este viciată în mod fundamental, din următoarele motive:

  • Dl Glinka nu a deținut niciodată o funcție de conducere executivă în cadrul Transmashholding. 

Articolul afirmă că dl Glinka „a ocupat și poziții de conducere în Transmashholding" între 2003 și 2019, calificare care este inexactă și creează o impresie vădit distorsionată a naturii implicării sale. Legătura dlui Glinka cu Transmashholding a izvorât exclusiv din nevoia comercială de a achiziționa locomotive pentru flota proprie de vagoane, în contextul activității sale de trading de cărbuni. Rolul esențial al dlui Glinka a fost acela de a facilita un parteneriat strategic între Alstom și Transmashholding – un joint venture cu participații egale, care a integrat tehnologie și knowhow occidental în industria feroviară din regiune. Calificarea acestui rol drept „poziții de conducere" este, prin urmare, inexactă și tinde să sugereze un control sau o influență executivă pe care dl Glinka nu le-a deținut niciodată.

  •  Dl Glinka nu a ales în mod direct parteneriatul cu dl Bokarev.

Calitatea de coacționar a izvorât dintr-o structură de capital deschisă și nu dintr-un acord bilateral. Transmashholding a constituit o companie cu o structură acționariată largă și diversificată, în cadrul căreia au co-existat simultan acționari privați ruși, structuri off-shore și, în mod esențial, compania franceză Alstom – unul dintre cei mai mari producători mondiali de material rulant și infrastructură feroviară. Alstom a fost acționar semnificativ al Transmashholding tocmai în perioada în care dl Glinka deținea participația sa minoritară. Prin urmare, dacă logica jurnalistică aplicată dlui Glinka ar fi consistentă, asociatul direct și cel mai vizibil al dlui Bokarev în Transmashholding a fost Alstom, nu dl Glinka.

Dl Glinka a deținut o participație strict minoritară, de până la 8% din acțiuni, dobândită în contextul activităților sale comerciale de trading și al facilitării parteneriatului industrial occidental cu această companie. O participație minoritară dobândită prin cumpărare liberă de acțiuni la bursă, într-o companie cu acționariat multiplu și diversificat, nu echivalează cu un „parteneriat de afaceri" în sensul unei relații bilaterale asumate și direcționate.

  • Raționamentul aplicat dlui Glinka conduce, prin extensie, la concluzii absurde.

Dacă prezența dlui Glinka ca acționar minoritar alături de dl Bokarev în Transmashholding este suficientă pentru a-l califica drept „partener de afaceri al finanțatorului unității de asasini", atunci același raționament ar trebui să conducă la concluzia că tramvaiele, locomotivele și metrourile Alstom prezente în rețelele de transport public din România, Franța, Germania sau oricare altă țară europeană nu ar mai putea fi utilizate, întrucât Alstom a fost acționar în aceeași companie și, prin aceeași logică, ar deveni „partener al finanțatorului unității de asasini." Această concluzie este, evident, absurdă. Or, un raționament care conduce la concluzii absurde este, prin natura sa, un raționament eronat.

  • Conexiunea este construită forțat, prin ignorarea contextului și a naturii juridice a raportului de co-acționariat.

A fi co-acționar într-o companie nu presupune o relație personală, o aliniere ideologică sau o complicitate cu oricare dintre ceilalți acționari ai aceleiași companii. Mii de fonduri de investiții, bănci și investitori privați din întreaga lume au deținut simultan acțiuni ale aceleiași companii fără ca între ei să existe vreun raport de „parteneriat." Calificarea co-acționariatului drept „parteneriat de afaceri" cu cel mai controversat dintre ceilalți acționari, ignorând în mod selectiv prezența unui acționar de talia Alstom, reprezintă o construcție editorială vădit tendențioasă, concepută nu pentru a informa publicul, ci pentru a denigra.

  • Titlul articolului constituie o gravă denaturare, aptă să producă un prejudiciu ireparabil de imagine.

Titlul „Un afacerist implicat în contractul cu MApN pentru Cobra II a fost partener de afaceri cu finanțatorul unității de asasini din Rusia" este construit astfel încât să creeze în mintea cititorului o legătură directă și actuală între dl Glinka și activități de natura răpirilor și asasinatelor politice. Această asociere este lipsită de orice temei veridic. Dl Glinka nu a avut și nu are nicio legătură cu activitățile Centrului 795 sau cu finanțarea acestuia. Utilizarea unui titlu de o asemenea gravitate, întemeiat pe un raționament de co-acționariat care, aplicat consistent, ar incrimina inclusiv Alstom, depășește cu mult limitele libertății de exprimare jurnalistice și intră în sfera defăimării.

Subliniem că:

  • Dl Glinka și-a lichidat integral participația din Transmashholding în 2017, cu cinci ani înainte de invazia Rusiei în Ucraina și cu cinci ani înainte ca dl Bokarev să fie plasat sub sancțiuni internaționale.
  • Începând cu 2022, lichidarea sau vânzarea tuturor business-urilor dlui Glinka din spațiul ex-sovietic a fost finalizată în integralitate.
  • În prezent, toate investițiile dlui Glinka sunt exclusiv în Europa și Statele Unite, astfel cum a fost comunicat public printr-un punct de vedere transmis chiar redacției Digi24.ro”, potrivit dreptului la replică transmis de reprezentanții lui Serghei Glinka. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

