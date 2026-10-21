Droguri ascunse în scrisori și trimise în penitenciar. Două persoane din Mehedinți au fost arestate preventiv

Un bărbat în vârstă de 33 de ani şi o femeie de 25 de ani, din judeţul Mehedinţi, membri ai aceleiaşi familii, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetaţi într-un dosar de trafic de droguri de mare risc şi operaţiuni ilegale cu substanţe psihoactive.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mehedinţi, aceştia ar fi pus la punct o metodă de introducere a drogurilor în penitenciar, prin intermediul unor scrisori care conţineau coli de hârtie impregnate cu substanţe interzise.

Ancheta a fost desfăşurată de poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Mehedinţi şi Craiova, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinţi.

Potrivit anchetatorilor, în luna ianuarie 2026, bărbatul de 33 de ani, aflat în penitenciar, i-ar fi cerut femeii de 25 de ani să procure substanţe stupefiante şi să le introducă în unitatea de detenţie. Drogurile ar fi urmat să fie ascunse în coli de hârtie impregnate cu substanţe interzise şi expediate prin corespondenţă, pentru a fi ulterior vândute altor deţinuţi.

În luna februarie, bărbatul ar fi furnizat unei alte persoane încarcerate un fragment de hârtie impregnată cu substanţe psihoactive. Activitatea infracţională ar fi continuat şi în luna martie, când femeia de 25 de ani, la îndemnul bărbatului, ar fi vândut unei tinere de 21 de ani mai multe coli de hârtie impregnate cu substanţa psihoactivă 5F-ADB pentru a le expedia unui alt deţinut aflat într-o unitate de penitenciar.

Pe parcursul cercetărilor, poliţiştii, cu sprijinul personalului din penitenciare, au reuşit să indisponibilizeze mai multe coli de hârtie şi plicuri impregnate cu canabinoizi sintetici, printre care MDMB-4en-PINACA şi 5F-ADB.

În urma probelor administrate, procurorii DIICOT Mehedinţi au dispus reţinerea bărbatului de 33 de ani şi a femeii de 25 de ani, iar ulterior Tribunalul Mehedinţi a decis arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile.

În ceea ce o priveşte pe tânăra de 21 de ani, anchetatorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

La acţiune au participat şi poliţişti din cadrul penitenciarelor Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu şi Craiova, precum şi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinţi. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

Editor : A.P.