Drona care a zburat prin România aproape două ore ar fi avut explozibil, anunță Chișinăul

Drona care a intrat în România și care a fost urmărită de patru avioane de luptă ale Germaniei și ale României, pierdută într-un final de pe radar, ar fi fost de tip Shahed, adică purtătoare de explozibil, anunță autoritățile de la Chișinău.

Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră din Republica Moldova, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca-Vulcănești.

Ulterior, drona s-a deplasat spre frontiera de stat cu România, în sectorul cuprins între localitățile Colibași și Vadul lui Isac, raionul Cahul, după care a traversat frontiera și a intrat în spațiul aerian al României.

Autoritățile de la Chișinău precizează că partea română a fost informată imediat despre această situație.

Amintim, locuitorii din județul Galați, Tulcea și Vrancea au primit în această dimineață mesaje RO-Alert, care avertizau că o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României. Au fost ridicate de la sol avioane de luptă, care au detectat intermitent drona pe radare, doarece aceasta zbura la joasă altitudine.

Piloții au fost autorizați să distrugă drona, dar aceasta a dispărut de pe radare, cel mai probabil ieșind din spațiul aerian al României. Alertele au fost ridicate la ora 10.00.

