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Dronă detectată în apropierea graniţei cu România. Două aeronave F-18, ridicate. A fost trimis mesaj RO-Alert în Tulcea

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drona militara Shahed in aer
Dronă. Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Profimedia
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O ţintă aeriană a fost detectată în noaptea de marţi spre miercuri, la est de Izmail, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România, anunţă Ministerul Apărării. Două aeronave F-18 au fost ridicate pentru a monitoriza situaţia şi a fost emis mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, precizează MApN.

„În noaptea de 29 spre 30 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană ce evolua la Est de Izmail, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situaţiei”, a anunţat, miercuri dimineaţă, MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 00.35 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

„Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 00.10”, a precizat sursa citată.

Editor : C.L.B.

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