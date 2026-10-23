Inspectorii vamali și polițiștii de frontieră au descoperit 24 de drone în valoare de peste un milion de lei, într-o autoutilitară înmatriculată în Bulgaria, oprită pentru control în apropierea podului Calafat-Vidin, a anunțat Autoritatea Vamală Română (AVR). Două dintre aparate puteau transporta încărcături de până la 80 de kilograme fiecare, iar șoferul nu a putut prezenta documente care să justifice proveniența bunurilor.

Autoutilitara a fost oprită în această săptămână, în apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, în cadrul unui control efectuat de echipele mobile și canine ale serviciilor vamale din Craiova și Calafat, împreună cu polițiștii de frontieră. Șoferul a declarat că transportul urma ruta Bulgaria-Germania.

În compartimentul de marfă, autoritățile au găsit 24 de drone și două baterii inteligente de zbor. Echipamentele erau dotate cu sisteme performante de filmare și fotografiere, inclusiv camere de termoviziune, și aveau capacitatea de a zbura la altitudini mari.

Două dintre aparate erau drone de transport, capabile să ridice încărcături de până la 80 de kilograme fiecare. Autoritatea Vamală Română a precizat că astfel de echipamente sunt folosite inclusiv pentru contrabanda cu țigări.

Valoarea totală a bunurilor descoperite se ridică la 1.011.000 de lei. Toate echipamentele au fost reținute de autorități în vederea confiscării, iar autoutilitara a fost dusă la sediul Direcției Regionale Vamale Craiova, unde au fost întocmite documentele necesare și au fost depozitate bunurile.

Pentru neregulile constatate, șoferul a fost amendat cu 15.000 de lei.

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Editor : A.D.