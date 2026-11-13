Dublă crimă comisă de un român în SUA. Bărbatul și-a ucis foștii socri, apoi s-a sinucis

Un român a comis o dublă crimă în SUA. Bărbatul de 71 de ani și-a ucis foștii socri, apoi s-a sinucis.

Fosta soție a acestuia este cea care a sunat la poliție, îngrijorată că părinții nu i-au mai răspuns la telefon.

Ajunși la adresă, agenții au găsit mașina suspectului în curte, ușa distrusă și pe cei doi bătrâni împușcați. Atacatorul a fost găsit decedat la parterul casei.

Victimele, originare din Oradea, s-au mutat în Statele Unite după pensionare, pentru a fi aproape de familie. Fiica lor și fostul ginere erau divorțați de 10 ani, dar bărbatul nu a reușit să treacă peste despărțire.

Editor : A.P.