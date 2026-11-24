Dublă crimă în Galați. Doi părinți au fost uciși de fiul de 50 de ani. Potrivit surselor Digi24, individul consumase înainte alcool.

Tragedia s-a petrecut într-o localitate din nordul județului Galați. Suspectul, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, și-ar fi agresat mama, iar în momentul în care tatăl a încercat să intervină, l-a lovit și pe acesta.

Femeia a murit pe loc, iar tatăl suspectului, în vârstă de 77 de ani, a murit în ambulanță, în drum spre spital.

Totul ar fi izbucnit în urma unui conflict spontan, pe fondul consumului de alcool.

Suspectul a fost supus unei expertize psihiatrice, iar medicii au stabilit că acesta avea discernământ în momentul agresiunii. El este reținut pentru 24 de ore, iar astăzi va fi dus în fața instanței pentru a primi arest preventiv. Are dosar penal pentru omor calificat.

Editor : A.P.