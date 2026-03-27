Live TV

Duminica Floriilor la catolici, sunt anunțate restricții de circulație în Capitală. Care sunt zonele afectate

Data publicării:
autobuz pe lnia de tramvai
Foto: Facebook/ Primăria Municipiului București

Traficul rutier va fi restricţionat, duminică, cu ocazia procesiunii religioase organizate de Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti de Florii.

Participanţii se vor aduna, între orele 14:30 - 15:00, la Biserica Franceză „Sacre Coeur” din Strada Cpt. Demetriade nr. 3, iar între orele 15:00 - 16:00 va avea loc procesiunea religioasă pe traseul Biserica Franceză - Statuia Aviatorilor - Bulevardul Aviatorilor - Piaţa Victoriei - Calea Victoriei - Strada General Berthelot - Catedrala Sfântul Iosif.

Potrivit unui comunicat la Brigăzii Rutiere, participanţii se vor deplasa pe banda I de circulaţie atât pe Bulevardul Aviatorilor, cât şi pe Calea Victoriei, iar pentru buna desfăşurare a evenimentului circulaţia rutieră va fi restricţionată pe Strada Cpt. Demetriade, între Bulevardul Aviatorilor şi Strada Emil Pangratti - pe banda I de circulaţie, între orele 14:30 - 15:30 şi pe Strada General Berthelot, gradual, în funcţie de sosirea participanţilor la Catedrala Sfântul Iosif.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului şi de prevenire a accidentelor de circulaţie şi solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
mirabela gradinaru
2
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
3
Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a fost ucis de către...
pompa carburanti
4
După ordonanța carburanților, Bolojan anunță că „foarte probabil” guvernul va scădea și...
Steaguri România Moldova
5
Rezultatele celui mai recent sondaj în Republica Moldova, privind unirea cu România. Cum...
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
Digi Sport
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (100)
Accident grav între un microbuz școlar și un autocamion în Dâmbovița. Plan Roșu activat: copii răniți, duși la București
Explozie în Rahova.
Ciucu, despre blocul din Rahova afectat de explozie: Doar 2 firme ar putea interveni. Vom vedea dacă trecem la demolare, reconstrucție
ID337866_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu avertizează conducerea STB: „Luaţi deciziile pentru care sunteţi acolo şi sunteţi plătiţi. Dacă nu, plecaţi. Toţi!”
bucuresti, vreme rea, ploi, viscol, meteo
Vremea se schimbă brusc în România: cod galben de vânt, ploi și ninsori la munte. Cum va fi în weekend
Ciprian Ciucu.
Ciucu a anunțat restructurări la Primăria Capitalei: sute de posturi vizate și economii de aproape 28 de milioane de lei
Recomandările redacţiei
Raed Arafat
Percheziții la sediul DSU. Telefonul lui Raed Arafat, ridicat de...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură...
grindeanu psd
Grindeanu spune că are susținerea filialelor PSD din Regiunea...
fum dupa lovituri in liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 28. Marco Rubio spune că SUA îşi...
Ultimele știri
Putin nu exclude o restabilire a relațiilor cu Europa. El a explicat de unde a apărut ruptura
Scandal în Franța, după un interviu al lui Serghei Lavrov la France 2. Ministru: Moscova şi-a „desfăşurat liniştită propaganda”
Criza energetică ar putea obliga Germania să menţină centralele pe cărbune în funcțiune mai mult timp, afirmă cancelarul Merz
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
Fanatik.ro
Cine este soția lui Ferdi Kadıoğlu, cel care a marcat în Turcia – România. Tatăl vedetei nu este străin de...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Premierii care ne-au amanetat viitorul. Cum a ajuns România cu deficite record, incapabilă să mai taie...
Adevărul
Arsenalul Americii se golește într-un ritm alarmant: cât mai rezistă stocurile de rachete THAAD și ATACMS
Playtech
Cât va ajunge să coste o franzelă. Prețul ar putea crește cu aproape 40%
Digi FM
Are doar 21 de ani și a cheltuit 16.000 de dolari pe intervenții estetice. Cum justifică decizia în fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce au făcut iranienii în timpul imnului! Gestul a fost văzut în toate colțurile lumii
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Reguli noi pentru șoferi din 27 martie: Amenzi plătite la jumătate și condiții stricte pentru reducerea...
Newsweek
Nicușor Dan a semnat: 31 miliarde € pentru pensii care vin mai repede în april. Care pensionari iau mai puțin?
Digi FM
Reguli noi pentru șoferii fără permis. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru reducerea perioadei de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”