Live TV

Dumitru Prunariu: E imposibil ca în tot Universul acesta să fim singurele fiinţe inteligente. Există, dar nu ne închipuim sub ce formă

Data publicării:
Planete, spatiu
Foto: Profimedia

Singurul român care a zburat în spaţiul cosmic, Dumitru Prunariu, a declarat luni, la un eveniment desfăşurat în judeţul Alba, că este convins că viaţa există şi în alte zone ale Universului şi a afirmat că astronomii au identificat deja mii de sisteme stelare cu planete în galaxia noastră.

Aflat la Valea Lungă, unde a primit titlul de Cetăţean de Onoare al comunei, Dumitru Prunariu a fost întrebat de participanţi despre posibilitatea existenţei vieţii extraterestre şi dacă, în timpul misiunii sale spaţiale, s-a întâlnit cu astfel de fiinţe.

"Eu nu m-am întâlnit cu niciun extraterestru pe acolo. Dar ceea ce apreciază oamenii de ştiinţă, şi, normal, apreciez şi eu, este faptul că logic e imposibil ca în tot Universul acesta să fim singurele fiinţe inteligente", a spus Dumitru Prunariu, citat de Agerpres.

Fostul cosmonaut a explicat că Pământul este doar una dintre nenumăratele planete care gravitează în jurul unei stele, într-o galaxie ce conţine la rândul său miliarde de astfel de sisteme.

"E o planetă micuţă, care se învârte în jurul unei stele, care nici ea nu este prea mare, care stea se învârte în jurul galaxiei. Ştiţi că sistemul nostru solar face o rotaţie completă în 225 de milioane de ani în jurul centrului galaxiei. Ei, Pământul în jurul soarelui se învârte o dată în 365 de zile, într-un an terestru. Planeta Marte se învârte o dată în doi ani tereştri. Luna se învârte în jurul Pământului o dată pe lună. Deci, în condiţiile acestea, vă daţi seamă că astfel de sisteme există milioane în Univers. Poate miliarde în Univers. Sisteme cu o stea la mijloc şi sisteme planetare", a spus Dumitru Prunariu.

Prunariu a arătat că astronomii au identificat deja mii de sisteme stelare cu planete în galaxia noastră, ceea ce întăreşte ipoteza existenţei altor forme de viaţă inteligente.

"Deci, noi apreciem că undeva în alte părţi există inteligenţă, există civilizaţii, dar nu ne închipuim sub ce formă sunt, dacă seamănă cu noi sau nu seamănă cu noi, dacă au la bază aceleaşi substanţe de bază - noi avem carbonul pe pământ. Poate că alţii au siliciu, care e asemănător carbonului. Deci, e greu de evaluat, dar în mod sigur trebuie să existe undeva în Univers şi alte civilizaţii. Că au ajuns vreodată să ne viziteze, că sunt mai dezvoltate decât noi, că au mai şi aterizat şi că unii au văzut omuleţi verzi - asta-i altceva. Poate fi o consecinţă. Dar ideea de bază este că viaţă trebuie să existe şi în altă parte a Universului", a conchis Dumitru Prunariu.

În cadrul unei ceremonii desfăşurate, luni, la Căminul Cultural din Valea Lungă, Dumitru Prunariu a primit Titlul de "Cetăţean de Onoare al comunei Valea Lungă", "pentru activitatea deosebit de intensă şi meritorie, care a marcat istoria României prin misiunea cosmică din anul 1981 şi prin activitatea sa ulterioară în domeniul ştiinţei, aviaţiei civile, diplomaţiei, securităţii spaţiale şi cooperării internaţionale".

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
3
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
soldati americani
5
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este...
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Digi Sport
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustrație a planetei K2-18B, despre care se crede că ar putea susține viață extraterestră
Oamenii de știință cred că au găsit o nouă metodă pentru detectarea vieții extraterestre
HANDOUT - An image released by the U.S. Department of War shows a UAP reported by U.S. Indo-Pacific Command near Japan in 2024. The object was described by the government as resembling a football-shaped body. The image was included in the Department of Wa
Pentagonul publică noi documente despre OZN-uri şi mărturii despre posibile întâlniri cu civilizații extraterestre
planeta marte
„O scurtătură” spre Marte, descoperită accidental de un cercetător: „Eram în locul potrivit la momentul potrivit”
Donald Trump
Trump anunță că va începe „foarte curând” să dea publicității documente despre OZN-uri
artemis
Ce simți când vezi Pământul din spaţiu. Mărturiile astronauţilor misiunii Artemis 2
Recomandările redacţiei
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că...
blocul din galati lovit de o drona ruseasca
Ședință ONU de urgență la cererea României. Țoiu: Voi aduce în...
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) members march
Iranul ameninţă că va bloca şi strâmtoarea Bab el-Mandeb și opreşte...
drapel nato langa ale aliatilor
NATO va discuta pe 10 iunie securitatea la Marea Neagră, la cererea...
Ultimele știri
Tragedie în Indonezia: cinci persoane au murit și alte zeci au fost rănite o explozie devastatoare surprinsă în imagini
Lotul Iranului la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Jucător important, neconvocat din cauza lipsei de loialitate faţă de guvern
Uniunea Europeană acuză Rusia că face presiuni asupra Armeniei înaintea alegerilor legislative
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce...
Fanatik.ro
Toate cifrele din contractul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce salariu are antrenorul şi prima uriaşă pentru...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Prezență surpriză lângă Nadia Comăneci la Onești. Pe cine a trimis președintele Nicușor Dan să fie alături de...
Adevărul
Cum își pun românii panouri fotovoltaice pe cont propriu și în câți ani se amortizează investiția. Ce...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
A rupt tăcerea după șapte ani. Confondatorul unui brand de cosmetice, declarații rare după ce a renunțat la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Meci de 750.000€ pentru Sorana Cîrstea la Roland Garros
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Doliu în familia lui Jamie Lee Curtis: sora ei, actrița Kelly Curtis, a murit la 69 de ani. Mesajul sfâșietor...
Adevarul
Ce au descoperit cercetătorii în corpul celei mai bătrâne femei din lume. A trăit 117 ani fără cancer și fără...
Newsweek
De ce a amânat Poșta livrarea pensiilor? Când intră pe card - pensiile, indemnizația de handicap și alocațiile
Digi FM
Țara care îndeamnă părinţii să lase deoparte telefoanele în prezenţa copiilor. Agenția de sănătate publică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Cum arată un păianjen verde neon. Are un desen neobișnuit pe abdomen care seamănă cu o față zâmbitoare
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”