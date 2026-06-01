Dumitru Prunariu: E imposibil ca în tot Universul acesta să fim singurele fiinţe inteligente. Există, dar nu ne închipuim sub ce formă

Singurul român care a zburat în spaţiul cosmic, Dumitru Prunariu, a declarat luni, la un eveniment desfăşurat în judeţul Alba, că este convins că viaţa există şi în alte zone ale Universului şi a afirmat că astronomii au identificat deja mii de sisteme stelare cu planete în galaxia noastră.

Aflat la Valea Lungă, unde a primit titlul de Cetăţean de Onoare al comunei, Dumitru Prunariu a fost întrebat de participanţi despre posibilitatea existenţei vieţii extraterestre şi dacă, în timpul misiunii sale spaţiale, s-a întâlnit cu astfel de fiinţe.

"Eu nu m-am întâlnit cu niciun extraterestru pe acolo. Dar ceea ce apreciază oamenii de ştiinţă, şi, normal, apreciez şi eu, este faptul că logic e imposibil ca în tot Universul acesta să fim singurele fiinţe inteligente", a spus Dumitru Prunariu, citat de Agerpres.

Fostul cosmonaut a explicat că Pământul este doar una dintre nenumăratele planete care gravitează în jurul unei stele, într-o galaxie ce conţine la rândul său miliarde de astfel de sisteme.

"E o planetă micuţă, care se învârte în jurul unei stele, care nici ea nu este prea mare, care stea se învârte în jurul galaxiei. Ştiţi că sistemul nostru solar face o rotaţie completă în 225 de milioane de ani în jurul centrului galaxiei. Ei, Pământul în jurul soarelui se învârte o dată în 365 de zile, într-un an terestru. Planeta Marte se învârte o dată în doi ani tereştri. Luna se învârte în jurul Pământului o dată pe lună. Deci, în condiţiile acestea, vă daţi seamă că astfel de sisteme există milioane în Univers. Poate miliarde în Univers. Sisteme cu o stea la mijloc şi sisteme planetare", a spus Dumitru Prunariu.

Prunariu a arătat că astronomii au identificat deja mii de sisteme stelare cu planete în galaxia noastră, ceea ce întăreşte ipoteza existenţei altor forme de viaţă inteligente.

"Deci, noi apreciem că undeva în alte părţi există inteligenţă, există civilizaţii, dar nu ne închipuim sub ce formă sunt, dacă seamănă cu noi sau nu seamănă cu noi, dacă au la bază aceleaşi substanţe de bază - noi avem carbonul pe pământ. Poate că alţii au siliciu, care e asemănător carbonului. Deci, e greu de evaluat, dar în mod sigur trebuie să existe undeva în Univers şi alte civilizaţii. Că au ajuns vreodată să ne viziteze, că sunt mai dezvoltate decât noi, că au mai şi aterizat şi că unii au văzut omuleţi verzi - asta-i altceva. Poate fi o consecinţă. Dar ideea de bază este că viaţă trebuie să existe şi în altă parte a Universului", a conchis Dumitru Prunariu.

În cadrul unei ceremonii desfăşurate, luni, la Căminul Cultural din Valea Lungă, Dumitru Prunariu a primit Titlul de "Cetăţean de Onoare al comunei Valea Lungă", "pentru activitatea deosebit de intensă şi meritorie, care a marcat istoria României prin misiunea cosmică din anul 1981 şi prin activitatea sa ulterioară în domeniul ştiinţei, aviaţiei civile, diplomaţiei, securităţii spaţiale şi cooperării internaţionale".

Editor : A.P.