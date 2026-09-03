Live TV

După opt ani în spațiu, sonda BepiColombo se apropie de Mercur. Urmează cea mai delicată etapă a misiunii

Data publicării:
sonda BepiColombo mercur
Sonda BepiColombo a surprins imagini spectaculoase ale lui Mercur în timpul celui de-al șaselea survol, la doar câteva sute de kilometri de suprafață. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
O manevră echivalentă cu o lansare Ce va studia misiunea BepiColombo Misterul structurilor „hollows”

După opt ani şi peste 10 miliarde de kilometri parcurşi în spaţiu, sonda euro-japoneză BepiColombo începe joi etapa decisivă a misiunii către Mercur, cea mai apropiată planetă de Soare. Cele două sonde care formează misiunea trebuie să se desprindă de modulul de transfer, într-o operaţiune considerată cu risc ridicat din cauza condiţiilor extreme din apropierea planetei.

Lansată în octombrie 2018, sonda de patru tone a parcurs o distanţă de peste 10 miliarde de kilometri şi a efectuat nouă survoluri ale unor planete pentru a-şi ajusta viteza şi traiectoria, astfel încât să ajungă la planeta cea mai apropiată de Soare,transmite AFP preluată de Agerpres.

Începând din aprilie, sonda MPO (Mercury Planet Orbiter) a Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) urmează să studieze planeta cu o precizie fără precedent, trecând la doar 480 de kilometri de suprafaţa sa.

Sonda Mio (Mercury Magnetospheric Orbiter) a agenţiei spaţiale japoneze, JAXA, se va concentra, la rândul său, asupra mediului său spaţial, în special asupra câmpului său magnetic, urmând o orbită eliptică ce se îndepărtează până la 11.000 de kilometri.

Însă, înainte de aceasta, BepiColombo trebuie să înceapă o fază delicată de apropiere de câteva luni, marcată de operaţiuni „cu risc ridicat”, a avertizat în cadrul unei conferinţe de presă Ignacio Tanco, responsabil de operaţiunile misiunilor către interiorul sistemului solar din cadrul ESA.

Mediul extrem al acestei planete - cu temperaturi cuprinse între minus 180 de grade Celsius şi 450 de grade Celsius şi radiaţii solare intense - face ca inserţia orbitală să fie deosebit de periculoasă.

Citește și: Studiu: Sistemul nostru solar a avut în trecut 10 planete. Motivul pentru care două dintre ele au dispărut

O manevră echivalentă cu o lansare

O primă etapă crucială va avea loc joi, la ora 12:00 GMT, când cele două sonde - încă conectate - se vor desprinde de modulul de transfer care le-a propulsat până în acel punct.

„Va fi echivalentul unei lansări. Cu diferenţa că vehiculul se va afla în apropierea unei alte planete”, la doar 63 de milioane de kilometri de Soare şi la 200 de milioane de kilometri de Pământ, a precizat Ignacio Tanco.

„La această distanţă, orice operaţiune în timp real este imposibilă. Putem efectua verificări de la sol, dar între momentul în care le realizăm şi cel în care comanda ajunge la vehicul, au trecut cel puţin 32 de minute, iar situaţia poate să se fi schimbat”, a explicat el.

Vehiculul va proceda în mod autonom la detaşarea celor patru picioare mecanice care leagă sondele orbitale de modulul de transfer. Un mecanism cu arc va împinge uşor cele două sonde la distanţă, cu o „viteză de câţiva centimetri pe secundă”.

Numeroase elemente vor fi testate în premieră în acel moment, printre care sistemul electric, controlul termic, sistemul de control al atitudinii şi al orbitei sau propulsia.

La sfârşitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie, va urma o nouă etapă delicată, odată cu separarea celor două sonde, fiecare ocupându-şi propria orbită.

„Ce ar putea merge prost? Probabil ar fi mai uşor să enumerăm cele câteva elemente care nu pot merge prost”, a declarat Tanco. Dar „dispunem de flexibilitatea şi capacităţile necesare pentru a reacţiona şi a ne adapta”, a dat asigurări specialistul.

Citește și: Descoperire spectaculoasă a telescopului James Webb: Un obiect cosmic nemaivăzut până acum, cât întregul sistem solar

Ce va studia misiunea BepiColombo

Cu cele 16 instrumente ale sale şi un buget de 1,7 miliarde de euro, misiunea va putea atunci „să ofere umanităţii şi comunităţii ştiinţifice imagini inedite ale planetei Mercur şi să deschidă un nou capitol în înţelegerea noastră asupra sistemului solar”, a declarat entuziasmată Santa Martinez, responsabilă pentru misiunea BepiColombo în cadrul ESA.

Această mică planetă, survolată pentru prima dată în 1974 de sonda Mariner 10 şi apoi în 2011 de MESSENGER, a rămas o enigmă.

BepiColombo va studia atmosfera sa foarte rarefiată, numită exosferă, şi câmpul său magnetic. Mercur este singura planetă stâncoasă din sistemul solar, în afară de Pământ, care are câmp magnetic.

Prin cartografierea întregii sale suprafeţe la o rezoluţie foarte înaltă, oamenii de ştiinţă doresc să înţeleagă mai bine activitatea vulcanică din trecutul planetei şi densitatea sa uimitoare şi să verifice dacă, aşa cum sugerează anumite indicii, polii săi, aflaţi veşnic în umbră, conţin gheaţă pe bază de apă.

Citește și: Va sfârşi sau nu Pământul „înghiţit” de Soare? Datele unui nou studiu vin cu o ipoteză inedită

Misterul structurilor „hollows”

De asemenea, specialiştii speră să dezlege misterul structurilor unice de pe Mercur numite „hollows”.

Descoperite de sonda MESSENGER, „aceste depresiuni de la suprafaţa planetei dau impresia că aceasta este erodată în mod progresiv şi par să fie legate de prezenţa unor substanţe volatile care se evaporă sau se sublimează (trec din stare solidă în stare gazoasă, n.r.) foarte uşor”, a explicat Geraint Jones, şeful proiectului ştiinţific al misiunii.

„În esenţă, vrem să înţelegem originile acestei planete şi modul în care a ajuns să fie ceea ce este. Studiind mai în detaliu aceste corpuri cereşti, aflăm, de asemenea, cum s-a format planeta noastră şi cum a ajuns să fie aşa cum o cunoaştem astăzi”, a subliniat omul de ştiinţă.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Locul de parcare din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt...
EDL RADARE ZAMBITOARE BETA 020926_00357
2
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile...
Recep Tayyip Erdogan
3
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia...
Angela Merkel
4
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de...
Vladimir Putin
5
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
Digi Sport
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
osaka
Limită de viteză redusă la 30 km/h pe străzile înguste din Japonia. Măsura vizează aproximativ 870.000 de kilometri de drumuri
Toyohiro Akiyama
Toyohiro Akiyama, primul japonez care a ajuns în spaţiu, a murit la 84 de ani
mâini batran
Cea mai vârstnică persoană din Japonia a murit la 115 ani
Kim Jong Un
Reacția furioasă a Coreei de Nord înaintea exerciţiilor militare SUA - Japonia - Coreea de Sud
Taiwan Han Kuang Military Exercise - 28 Jul 2023
Japonia își apropie forțele aeriene de India. Ce înseamnă pentru China desfășurarea avioanelor F-2
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan, la CSM: „Imensa majoritate a magistraților din România...
Volodimir Zelenski
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile...
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier: „E momentul să tranşăm...
victor negrescu
Victor Negrescu, atac la USR pentru că a cerut la Bruxelles...
Ultimele știri
Guvernul a aprobat premii pentru absolvenții cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat. Câți bani vor primi
China amenință Franța după legea care lovește Shein, Temu și AliExpress: „Va suporta toate consecințele”
Ai primit o amendă pe care o consideri nedreaptă? Avocatul explică în cât timp o poți contesta și ce probe pot conta în instanță
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Marina Voica la 90 de ani. A trecut prin două mariaje, nu a vrut copii și nu are regrete: Asta numai eu...
Cancan
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent...
Fanatik.ro
„Pe el l-aș pune căpitan!”. Mitică Dragomir știe ce se va întâmpla la Dinamo – FCSB: „Îi spulberă!”
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Ce salarii au Muhar și Korenica la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali: “Am acceptat oferta!”
Adevărul
Cum afli online cât ai cotizat pentru pensie. Noul portal le permite românilor să verifice stagiul fără...
Playtech
Cui i-a donat Ion Țiriac averea de miliarde de euro. Ce îl întristează acum pe fostul tenismen: „La vârsta...
Digi FM
Trump este „fericit” că prinţul Harry şi Meghan au părăsit SUA: „Dacă eram familia regală, nu-i primeam...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să...
Pro FM
Bianca Censori, apariție provocatoare într-un body roșu extrem de decupat. Ținuta minusculă i-a lăsat la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Așa arăta Zendaya în copilărie! Actrița a împlinit 30 de ani, iar mama ei a publicat o fotografie adorabilă
Adevarul
România și FBI au destructurat un botnet activ de 23 de ani. Peste 11 milioane de IP-uri, asociate cu rețeaua
Newsweek
Judecătoare cu 12.000€ salariu, a ieșit la pensie cu 7.000€. După câteva luni s-a făcut notar. Legea permite
Digi FM
Regulile stricte ale unui milionar britanic pentru o căsnicie fericită. Nu vorbește cu soția până la 15:00 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dispozitivul cât o monedă care poate prelua controlul unui avion. Costă mai puțin de 100 de dolari
Digi Animal World
O pasăre a început să latre după ce a fost crescută de un câine. Imaginile sunt virale
Film Now
George Clooney, discurs memorabil la Veneția. „Am 65 de ani. Te speli pe dinţi şi îţi spui: Vai, arătau mult...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...