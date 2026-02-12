Live TV

Video „E dezastru!”. Șofatul, sport extrem după deszăpeziri. Cum se gândesc să protesteze șoferii din Galați față de drumurile ciuruite

Unii șoferi revoltați spun că nu vor plăti taxele locale, până când primăriile nu vor repara drumurile. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Înghețul a lăsat străzile din mai multe orașe din țară într-o stare deplorabilă. Șoferii se plâng că își distrug mașinile în craterele din asfalt și mulți sunt hotărâți să nu plătească taxele și impozitele, până când autoritățile nu vor lua măsuri. În Arad, podul hobanat, dat în folosință înainte de Sărbători, arată jalnic, iar de vină ar fi tot vremea extremă: betonul se sfărâmă pur și simplu, iar vopseaua se exfoliază. „Tipic românesc”, spun dezamăgiți localnicii. 

„În faţa porţii... Ia uitați ce e aici. Eu, când plec la serviciu, plec așa, cu cizmele, și intru într-o clinică medicală. Băieții care au mai venit cu pachetele au zis să nu le mai facem comandă, taxiurile nu vor sa mai intre... Pentru ce plătim impozit, impozit de zona urbană, pentru ce ne-ați marit impozitul?”, întreabă retornic o localnică.

Așa arată, după fiecare ploaie, un cartier de case din Galaţi. Nici în centrul orașului nu e mai bine. După îngheț, în asfalt s-au format adevărate cratere.

„Așa arată carosabilul din dreptul stației de autobuz, din cartierul Țiglina 1. Autobuzele abia intră în stație, călătorii trec prin gropi, ca să urce în mijloacele de transport”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

Unii șoferi revoltați spun că nu vor plăti taxele locale, până când primăriile nu vor repara drumurile.

„Dezastru, dezastru! Bucșăraie, cauciucuri distruse. Nu am plătit impozitele și nu le voi plăti”, spune revoltat un șofer.

„Nu vedeti?! Asta-i de doi ani de zile.... S-au apucat de ea și nu o termină”, spune altcineva.

„Jalnic, gropi multe, multe tare. Sperăm că o să vină căldura și poate se repară, dar nu cred. Nu am plătit impozitele. A, de asta nu se fac, că nu au bani?!”, întreabă un bărbat.

Reprezentanţii primăriei spun ca vor interveni, însă la primăvară, când o vor permite temperaturile.

În Arad, podul hobanat, dat în folosință înainte de Sărbători, arată de parcă a fost inaugurat cu mulți ani în urmă. Betonul turnat la baza pilonilor care susțin parapetele despărțitoare se sfărâmă la o simplă apăsare. Până și vopseaua se exfoliază.

„Este aiurea făcută lucrarea. Banii s-au luat, i-au băgat alții în buzunare. E rău făcut, fără gândire. Este o problemă foarte mare”, e de părere un localnic.

„Ceva nu a fost bine făcut, asta-i părerea mea, și așa s-a predat cu 6 luni mai târziu”, spune o femeie.

„Tipic românesc, mai multe nu am de zis. Arată bine estetic de aici, din punctul meu de vedere, dar ca și calitate am înțeles că e dezastru”, susține altcineva.

Podul lung de 300 de metri a fost făcut pentru a lega două mari cartiere din oraș și a costat 165 de milioane de lei, bani din fonduri europene. Anul trecut, când a fost finalizat, specialiștii au constatat că podul s-a înclinat. A fost nevoie de înlăturarea a 1.500 de tone de balast, pentru a ușura structura și a-l putea îndrepta.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu, Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia

