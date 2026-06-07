Centura Timișoarei, inaugurată în urmă cu un an și jumătate, a ajuns la un punct critic pentru trafic și siguranță rutieră. Accidentele grave tot mai dese, manevrele riscante și blocajele frecvente scot la iveală limitele acestei șosele. Drumarii au suplimentat indicatoarele rutiere, însă fără succes. Trei persoane și-au pierdut viața în ultimele luni. Șoferii cer măsuri suplimentare de siguranță.

Aceste indicatoare îi întâmpină pe șoferi imediat ce intră pe Centura Sud a Timișoarei. Au fost montate după deschiderea circulației, în toamna anului 2024, pentru că mulți șoferi au fost prinși că ignoră regulile și circulă cu viteză.

„Nu sunt neobișnuite, sunt cele clasice care le transmit șoferilor informații esențiale, care este viteza maximă admisă, unde pot sau nu să depășească, dar și unde pot efectua manevra de întoarcere”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Cu toate acestea, au mai fost accidente, iar cel mai grav s-a produs chiar zilele trecute. Un impact violent între trei mașini și un tir încărcat cu cărămizi a blocat complet circulația. Un bărbat a murit, iar șoseaua a rămas închisă aproximativ zece ore.



„Sunt curbele astea lungi care sunt cu linie continuă și nu sunt conștienți că nu trebuie să intre în depășire. E o singură bandă, n-ai cum să treci de tiruri. Fiecare încearcă să evite, să se grăbească, să meargă undeva”, spune un șofer.

„Separatoare de benzi, pentru că altfel văd că nu se poate. Patru benzi ar fi ideal”, e de părere un alt conducător auto.



„E haotic! Uite ce circulație e și ce aglomerație e pe centură”, atrage atenția altcineva.

„Bilanțul acestei șosele este unul îngrijorător. În septembrie anul trecut, un șofer a murit într-un accident grav. În ianuarie, o altă persoană și-a pierdut viața pe aceeași centură. Iar acum, după accidentul de joi, numărul victimelor care și-au pierdut viața a ajuns la trei, în mai puțin de un an”, completează jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

„Au fost dublate indicatoarele de interzicere a depășirii, inclusiv pe partea stângă a sensului de mers, au fost introduse limitări de viteză pe sectorul vizat”, declară Alina Sabou, purtător de cuvânt DRDP Timișoara.

„Polițiștii timișeni recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, să păstreze distanța de siguranță față de vehiculul din față, să evite depășirile riscante”, transmite Alexandra Petrovici, purtător de cuvânt IPJ Timiș.

Pentru mulți șoferi, soluția ar fi montarea unor separatoare de sens sau a altor elemente suplimentare de protecție. Până atunci, însă, cea mai nouă șosea de centură din vestul țării continuă să adune victime, deși a fost construită tocmai pentru a face traficul mai sigur.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia