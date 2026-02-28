Live TV

Video „E jale”. Povestea celor șase kilometri de drum județean, care nu au fost asfaltați niciodată. O ambulanță a rămas împotmolită în noroi

Data publicării:
ambulanta blocata drum
Imaginile cu ambulanța blocată în noroi au stârnit un val de revoltă, mai ales că în joc putea fi viața unui om. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Localnicii unei comune din Iași sunt, la propriu, captivi în noroaie după fiecare ploaie sau ninsoare. Drumul din Mădârjac, deși este unul județean, este și astăzi tot din pământ. Autoritățile spun că e inutil să pună piatră pentru că nu rezistă și nici bani de asfaltare nu au. Așa se face că inclusiv ambulanțele rămân împotmolite în drum spre pacienții care așteaptă în zadar ajutor.

Imaginile cu ambulanța blocată în noroi au stârnit un val de revoltă, mai ales că în joc putea fi viața unui om.

„Nu au mai putut înainta, s-a luat legătura cu Dispeceratul, au trimis prin primărie un tractor. A fost tractată ambulanța. Nu e ușor să nu ai acces în timp util să-l poți salva”, spune Nicolae Pralea, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Odată ce au reușit să ajungă la pacient, medicii au stabilit că acesta murise înainte ca familia să sune la 112.

„Drumul județean din comuna Mădârjac nu a fost niciodată asfaltat. Oamenii merg prin noroaie de când se știu atunci când ninge sau când plouă, mai ales. E un tronson destul de lung, de aproape 6 kilometri”, transmite jurnalistul Digi24, Ligia Pricopi.

„Am o fată de clasa a cincea și așa trebuie să meargă în fiecare dimineață, pe drumul asta. E jale!”, spune o femeie din sat.

„Mai vor și plăți pentru mașină, impozit și taxe pentru mașini. Trebuie să ne plătească ei nouă că ne distrug mașinile”, e de părere altcineva.

„Vin în fiecare zi la Mădârjac și trebuie să las mașina acolo și, după ce termin munca, urc tot dealul ăsta prin nenorocirea asta, să vin acasă. Pe jos, vă dați seama”, povestește un alt bărbat.

„Cu căruța mai mergem, dacă se mai poate și aceea, că dacă nu, nu mai circulăm”, concluzionează altcineva.

Primarul se apără și spune că a încercat de mai multe ori să obțină asfaltarea drumului. Nu o poate face din banii comunei, pentru că este un drum județean.

„Acesta este dosarul cu o parte din demersurile oficiale transmise către instituțiile statului privitor la situația drumului județean. Pentru anul 2025 a fost programat să fie pietruit, dar din lipsă de fonduri, nu s-a reușit”, a declarat, pentru Digi24, Dan Ghebuță, primarul comunei.

„Se duce undeva peste un milion de euro pe kilometru, la valoare estimată. Natura lucrărilor nu este una simplă, acolo sunt necesare consolidări. Toată piatra care a fost pusă în anii trecuți efectiv a fost absorbită de acel pământ”, transmite directorul Direcției de Drumuri Județene Iași, Ciprian Ciucan.

În Iași, 130 din cei 1.000 de km de drumuri județene sunt încă neasfaltați.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
firma anaf la intrarea in institutie
1
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
2
Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o...
Russia Nemtsov Anniversary
3
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a...
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
4
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea...
racheta 9M729 rusia
5
Imagini din Ucraina, primele dovezi că Rusia a folosit în atacuri racheta care a dus la...
Gigi Becali s-a decis și a pronunțat o sumă nemaiauzită în România: "O fac la nivelul meu!"
Digi Sport
Gigi Becali s-a decis și a pronunțat o sumă nemaiauzită în România: "O fac la nivelul meu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump donald
Cum încearcă Iranul să-l „mituiască” pe Donald Trump pentru a evita un posibil război cu SUA: „Formulate special pentru el” (FT)
Tren suspendat în Berlin
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
bancnote de 100 de lei pe o masa
Cât de realiste și eficiente sunt măsurile pentru relansarea economiei adoptate de Guvern. Economist: Este o culegere de măsuri tehnice
Alexandru Nazare
Alexandru Nazare, după adoptarea pachetului de relansare economică: „Punem bazele unei creşteri economice bazate pe investiţii”
JURNAL ORA 09 CF 240226_13191
Povestea unei mame din Odesa care a fugit din calea războiului și s-a refugiat la Iași cu fiica sa de șase ani. „Am avut mare noroc”
Recomandările redacţiei
vehicule cobra 2 in garaj
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce...
Dubă funerară Rusia
De la sicrie la crematorii: industria funerară din Rusia „duduie”, pe...
barbat la pacanele
„Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România...
Praha, 11.08.2025 VOLBY, VOLEBNÍ KAMPAŇ, ANO. Restaurace Pohoda, lídři ANO Praha 11, Andrej Babiš, Karel Havlíček
Afacerile exotice care l-au îmbogățit pe premierul unei țări...
Ultimele știri
Când sunt Rusaliile în 2026: Weekend prelungit pentru angajații din România. Ce trebuie să știe salariații
Chatboții cu inteligență artificială au ales escaladarea nucleară în 95% din jocurile de război simulate, arată un studiu
„Fără Crocs şi fără pijamale. Ne-am săturat.” Mesajul postat de reprezentanții unui aeroport a stârnit valuri de reacții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O avocată a promis 5.000 $ oricui îi va face cunoștință cu bărbatul vieții ei. Ce s-a petrecut la scurt timp...
Cancan
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă...
Fanatik.ro
Ce rutină are Horia Tecău, la 5 ani de la retragerea din tenis. Obiceiul pe care-l păstrează încă din...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Legenda lui Dinamo care va apărea la Beach Please! Surpriza e uriașă
Adevărul
Moartea lui Jeffrey Epstein, anunțată pe un forum de discuții cu 38 de minute înainte de anunțul oficial. FBI...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a anunțat în direct la TV marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
Pro FM
Pink, reacție după ce presa americană i-a pus divorțul pe prima pagină: „Le spuneți voi și copiilor noștri?”
Film Now
Când ar putea începe filmările la viitoarea peliculă cu James Bond. Noul favorit pentru rolul agentului 007
Adevarul
Veganii au risc mai crescut de cancer colorectal, relevă un nou studiu
Newsweek
Pensionarii pe minus. Ajutoarele one-off, un plus la pensie de 80 lei/lună. Inflația scade pensiile cu 200 lei
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...