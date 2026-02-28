Localnicii unei comune din Iași sunt, la propriu, captivi în noroaie după fiecare ploaie sau ninsoare. Drumul din Mădârjac, deși este unul județean, este și astăzi tot din pământ. Autoritățile spun că e inutil să pună piatră pentru că nu rezistă și nici bani de asfaltare nu au. Așa se face că inclusiv ambulanțele rămân împotmolite în drum spre pacienții care așteaptă în zadar ajutor.

Imaginile cu ambulanța blocată în noroi au stârnit un val de revoltă, mai ales că în joc putea fi viața unui om.

„Nu au mai putut înainta, s-a luat legătura cu Dispeceratul, au trimis prin primărie un tractor. A fost tractată ambulanța. Nu e ușor să nu ai acces în timp util să-l poți salva”, spune Nicolae Pralea, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Odată ce au reușit să ajungă la pacient, medicii au stabilit că acesta murise înainte ca familia să sune la 112.

„Drumul județean din comuna Mădârjac nu a fost niciodată asfaltat. Oamenii merg prin noroaie de când se știu atunci când ninge sau când plouă, mai ales. E un tronson destul de lung, de aproape 6 kilometri”, transmite jurnalistul Digi24, Ligia Pricopi.

„Am o fată de clasa a cincea și așa trebuie să meargă în fiecare dimineață, pe drumul asta. E jale!”, spune o femeie din sat.

„Mai vor și plăți pentru mașină, impozit și taxe pentru mașini. Trebuie să ne plătească ei nouă că ne distrug mașinile”, e de părere altcineva.

„Vin în fiecare zi la Mădârjac și trebuie să las mașina acolo și, după ce termin munca, urc tot dealul ăsta prin nenorocirea asta, să vin acasă. Pe jos, vă dați seama”, povestește un alt bărbat.

„Cu căruța mai mergem, dacă se mai poate și aceea, că dacă nu, nu mai circulăm”, concluzionează altcineva.

Primarul se apără și spune că a încercat de mai multe ori să obțină asfaltarea drumului. Nu o poate face din banii comunei, pentru că este un drum județean.

„Acesta este dosarul cu o parte din demersurile oficiale transmise către instituțiile statului privitor la situația drumului județean. Pentru anul 2025 a fost programat să fie pietruit, dar din lipsă de fonduri, nu s-a reușit”, a declarat, pentru Digi24, Dan Ghebuță, primarul comunei.

„Se duce undeva peste un milion de euro pe kilometru, la valoare estimată. Natura lucrărilor nu este una simplă, acolo sunt necesare consolidări. Toată piatra care a fost pusă în anii trecuți efectiv a fost absorbită de acel pământ”, transmite directorul Direcției de Drumuri Județene Iași, Ciprian Ciucan.

În Iași, 130 din cei 1.000 de km de drumuri județene sunt încă neasfaltați.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia