Mai multe instituții ale statului au primit e-mailuri false, trimise în numele redacției Digi24 și al fostului polițist Marian Godină. Mesajele provin de la o adresă care nu aparține postului de televiziune și sunt semnate de o persoană care se prezintă în mod fals drept Marian Godină, jurnalist Digi24.

E-mailurile au fost trimise de pe adresa redactie.digi24@proton.me, care nu are nicio legătură cu redacția Digi24, a explicat jurnalista Ioana Ciurlea. Aceasta a precizat că solicitările oficiale de informații publice sunt transmise de pe adresa redactie@digi24.ro sau de pe adresele profesionale ale jurnaliștilor, care se încheie cu @digi24.ro.

Mesajele sunt semnate „Marian Godină, jurnalist, redacția Digi24”, deși fostul polițist nu lucrează și nu a lucrat niciodată pentru postul de televiziune.

Contactat de Digi24, Marian Godină a declarat că nu știa că numele său este folosit pentru transmiterea acestor e-mailuri și că este dispus să colaboreze cu autoritățile pentru clarificarea situației.

„Acea adresă de e-mail nu îmi aparține. Nu am fost niciodată jurnalist, cu atât mai puțin angajat la Digi24. În cazul unei sesizări către autorități, îmi arăt toată disponibilitatea pentru rezolvarea situației”, a transmis Marian Godină.

Digi24 atrage atenția asupra acestei tentative de inducere în eroare și le recomandă tuturor celor care primesc asemenea mesaje să verifice adresa expeditorului și semnătura folosită.

Adresa redactie.digi24@proton.me nu aparține Digi24 și nu este utilizată de jurnaliștii redacției.

Editor : A.D.