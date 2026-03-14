Video „E o amintire frumoasă!”. Vaporașele-simbol din Constanța ajung la fier vechi. Motivul pentru care autoritățile au decis să le vândă

Muncitorii au început să dezmembreze celebrele vaporașe din orașul Constanța.

Cândva simboluri, în curând doar amintiri. A început demontarea vaporașelor din Constanța, cele amplasate în urmă cu două decenii de-a lungul intrărilor din oraș. Sunt vechi și extrem de periculoase, spun autoritățile, așa că vor ajunge la fier vechi. „E o amintire frumoasă!”, spun localnicii, în timp ce privesc cu nostalgie cum sunt demontate bucată cu bucată.

„Cele cinci vaporașe au fost vedete maritime de patrulare, construite în șantierul naval Mangalia în anii '70. Au fost folosite de angajații Poliției de Frontieră, apoi, începând cu anii 2000, au fost retrase și, ulterior, au fost amplasate la intrările din oraș. Acum, însă, au ajuns mâncate de rugină”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

„Probabil vor deveni periculoase, pentru că trebuie o întreținere. Rugina atacă fierul și vor deveni periculoase”, e de părere un localnic.

„Eu am crescut cu vaporașele astea și sunt de părere că ar trebui să rămână unde sunt ele”, spune un tânăr.

„Eu am fost marinar și astea erau pilotine, care aduceau piloții la vapoare. E o amintire frumoasă!”, concluzionează altcineva.

Vaporașele au fost scoase la vânzare în luna decembrie a anului trecut.

„Ridicarea vedetelor maritime de pe domeniul public urmează a fi realizată de cumpărător în termen de 90 de zile de la semnarea contractelor”, transmite purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța, Luminița Lare.

Pentru construirea unui singur vaporaș s-au folosit peste 80 de tone de fier.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

