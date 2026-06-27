Live TV

Video „E o soluție, dar nu eficientă”. Ce spun românii din zonele de munte despre legea care dublează cota de recoltare în cazul urșilor

Data publicării:
ursi pe strazi
Localnicii au ajuns să fie captivi în case, în timp ce animalele umblă nestingherite pe străzi. Sursa foto: colaj captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Vestea că vânătorii au undă verde de la Curtea Constituțională să împuște până la 900 de exemplare pe an îi mulțumește doar parțial pe românii care locuiesc în zonele de munte. Localnicii spun că animalele s-au înmulțit foarte mult și sunt tot mai periculoase. Coboară fără nicio reținere în zonele locuite și bagă spaima în oameni, zi și noapte. „Dacă se va face loc în pădure, urșii vor rămâne în pădure”, e de părere, în schimb, viceprimarul orașului Brașov.

În localitățile și orașele de munte, mesajele RO-Alert sunt ceva obișnuit acum. Localnicii au ajuns să fie captivi în case, în timp ce animalele umblă nestingherite pe străzi. Numai în județul Covasna, au fost emise aproape 150 de alerte de la începutul anului.

„Acum două seri a fost o ursoaică cu 3 pui, care era destul de agresivă”, spune o localnică.

„Ne este teamă să venim acasă și ziua, și seara, noaptea nu circulăm deloc. Erau în mijlocul cartierului, nu mai țin cont de străzile apropiate pădurii, nu le mai este frică. Mă gândesc la o sterilizare, numai că va dura foarte mult”, spune îngrozită o altă femeie.

„Problema cea mai mare este înmulțirea urșilor. Au creat și pagube, avem aproape 20 de exemplare de vaci care au fost omorâte de urși”, se plânge Porzsolt Levente, primarul comunei Ghidfalău, din județul Covasna.

În România, trăiesc aproximativ 13 mii de urși. Aproape o mie ar putea fi împușcați de autorități, dacă reprezintă un risc real pentru oameni.

„E o soluție, dar nu eficientă, pentru că ei sunt exagerați de mulți. Și la câtă pădure avem noi, cred că e triplu numărul lor”, e de părere cineva.

Noua cotă de vânătoare este de două ori mai mare față de anul trecut, de numai 481 de exemplare pe an.

„Ursul este un animal teritorial. În momentul în care un teritoriu se eliberează, cu siguranță vine un alt urs să-l ocupe. Dacă se va face loc în pădure, urșii vor rămâne în pădure”, spune viceprimarul municipiului Brașov, Dan Ghiță.

În 2023, cota de vânătoare a fost de 220 de exemplare pe an.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Citește și: CCR a respins sesizarea președintelui Nicușor Dan pe Legea privind prevenirea și combaterea atacurilor de urs brun

Citește și: Tánczos Barna, după decizia CCR privind numărul urșilor care pot fi împușcați: "Am pierdut două luni de aplicare"

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ultimul american care a plecat din afganistan
2
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
3
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat...
lideri partide si presedintele
4
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne...
Scandal! FIFA a respins cererea oficială de la Novergia - Franța: "Absolut dezgustător!"
Digi Sport
Scandal! FIFA a respins cererea oficială de la Novergia - Franța: "Absolut dezgustător!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sofer la volan
„Nu au răbdare”. Graba spre vacanță crește riscul accidentelor pe șosele. Cum sunt temperați șoferii vitezomani, pe șoselele din Brașov
steaguri salvamari
„Sincer să vă spun: nu știu”. Ce semnificație au steagurile arborate de salvamari pe plajă
ursi sf gheorghe
„Foarte periculoși! De două ori m-au atacat”. Oraș întreg terorizat de urși. Animalele dau târcoale, în căutare de hrană
topul oraselor atractive
Topul celor mai atractive orașe pentru locuit din România. Care este cel mai dorit: „Mulți s-au mutat din București aici”
masina de politie
Patru persoane au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat, pe drumul spre Poiana Braşov
Recomandările redacţiei
explozii și pagube la baza navală a SUA din Bahrain în urma atacurilor iraniene
Cum a devastat Iranul o bază navală a Statelor Unite. Noi imagini din...
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cine a câștigat și cine a pierdut după aproape...
vladimir putin la birou
Adepţii liniei dure îl îndeamnă pe Vladimir Putin să intensifice...
nicusor dan la discutii negocieri partide cotroceni
Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles...
Ultimele știri
Trump își pune chipul pe noul pașaport american: „Bun venit, dar purtaţi-vă bine!” Decizie fără precedent în istoria SUA
Kremlinul rămâne tăcut după noul apel al lui Zelenski pentru încheierea războiului. „Rusia trebuie să facă un pas spre pace”
CM 2026. Egiptul ajunge în 16-imi, după remiză cu Iranul: calificare istorică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica Nicoletei Luciu, debut elegant în lumea modei la doar 14 ani: "Așchia nu sare departe de trunchi". Kim...
Cancan
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
Fanatik.ro
Joao Paulo și Jovo Lukic, out! FIFA, lovitură pentru FCSB și Universitatea Cluj după calificările istorice...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Actrița din Avengers care a fugit pe străzi înainte de meciul Scoția – Brazilia. Ce s-a întâmplat
Adevărul
Cum lovește Ungaria indirect în România prin Moldova. Asul din mâneca Bucureștiului în negocieri
Playtech
Fenomenul ciudat observat de turişti în Marea Neagră. „Ce e învolburarea asta?”. Totul se vede de pe plajă
Digi FM
Elena Udrea, reacție dură după o vacanță la Mamaia: „Este un dezastru. Ați distrus tot”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
28 de echipe calificate! Tabloul 16-imilor Cupei Mondiale 2026 prinde contur. Programul meciurilor
Pro FM
Val de reacții după ce o presupusă fostă iubită a lui Callum Turner a făcut dezvăluiri controversate...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Lovitură pentru Angelina Jolie în procesul cu Brad Pitt. Instanța îi dă câștig de cauză actorului în cazul...
Adevarul
Zalăul, scos din izolare de Autostrada Transilvania. Zeci de kilometri de autostradă și un tunel gigant îl...
Newsweek
Calendarul plăților în iulie pentru indemnizațiile de handicap, pensii, alocații. Care cresc de la 1 iulie?
Digi FM
Fiul unei românce, cea mai mare notă la „bacalaureatul” spaniol din Barcelona: „M-am descurcat mai bine decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
A vrut să fie ca Tom Cruise, azi plătește prețul. Confesiunea unui star de la Hollywood: Mi-am distrus corpul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...