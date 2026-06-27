Vestea că vânătorii au undă verde de la Curtea Constituțională să împuște până la 900 de exemplare pe an îi mulțumește doar parțial pe românii care locuiesc în zonele de munte. Localnicii spun că animalele s-au înmulțit foarte mult și sunt tot mai periculoase. Coboară fără nicio reținere în zonele locuite și bagă spaima în oameni, zi și noapte. „Dacă se va face loc în pădure, urșii vor rămâne în pădure”, e de părere, în schimb, viceprimarul orașului Brașov.

În localitățile și orașele de munte, mesajele RO-Alert sunt ceva obișnuit acum. Localnicii au ajuns să fie captivi în case, în timp ce animalele umblă nestingherite pe străzi. Numai în județul Covasna, au fost emise aproape 150 de alerte de la începutul anului.

„Acum două seri a fost o ursoaică cu 3 pui, care era destul de agresivă”, spune o localnică.

„Ne este teamă să venim acasă și ziua, și seara, noaptea nu circulăm deloc. Erau în mijlocul cartierului, nu mai țin cont de străzile apropiate pădurii, nu le mai este frică. Mă gândesc la o sterilizare, numai că va dura foarte mult”, spune îngrozită o altă femeie.

„Problema cea mai mare este înmulțirea urșilor. Au creat și pagube, avem aproape 20 de exemplare de vaci care au fost omorâte de urși”, se plânge Porzsolt Levente, primarul comunei Ghidfalău, din județul Covasna.

În România, trăiesc aproximativ 13 mii de urși. Aproape o mie ar putea fi împușcați de autorități, dacă reprezintă un risc real pentru oameni.



„E o soluție, dar nu eficientă, pentru că ei sunt exagerați de mulți. Și la câtă pădure avem noi, cred că e triplu numărul lor”, e de părere cineva.

Noua cotă de vânătoare este de două ori mai mare față de anul trecut, de numai 481 de exemplare pe an.

„Ursul este un animal teritorial. În momentul în care un teritoriu se eliberează, cu siguranță vine un alt urs să-l ocupe. Dacă se va face loc în pădure, urșii vor rămâne în pădure”, spune viceprimarul municipiului Brașov, Dan Ghiță.

În 2023, cota de vânătoare a fost de 220 de exemplare pe an.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

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Editor : Izabela Zaharia