„E petrecere cu lăutari la Moscova”. Remus Ștefureac, despre lupta dintre politicienii români pro-Bruxelles și cei pro-Washington

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a comentat noua luptă politică internă din fosta coaliție proeuropeană din Parlamentul României. Sociologul consideră că această nouă divizare nu face decât să ajute Moscova.

Ștefureac a scris: „Ce inepție să transformi micile dispute politice interne în falii geopolitice în care unii sunt cu UE, iar alții cu SUA. Cred ca e petrecere cu lăutari la Moscova.

Cum să alegem noi între UE și SUA? Păi, în primul rând, noi suntem Uniunea Europeană. Nu putem alege sa fim sau să nu fim UE. Conform Constituției, conform tratatelor, conform demografiei cu diaspora cu tot, noi suntem UE, cu felia noastră mai mare sau mai mică.

Nu putem să alegem să fim pro sau împotriva UE, ca doar nu suntem masochiști. E adevărat ca unii au ales între a fi români sau anti-romani atunci când glorifică agresorii si dictaturile care aduc război și sărăcie, dar totuși aici vorbim despre excepții.

Pe de altă parte, relația cu SUA înseamnă totuși o garanție de securitate pe care nu o poate da nimeni altcineva în acest moment. Adică ceva prețios care ne oferă luxul de a trăi în pace, de a fi și România suverană și România europeană, cu drepturi, libertăți si democrație nealterate de regimuri autocrate.

Cei mai mulți români sunt mult mai înțelepți decât mulți lideri politici și formatori de opinie cu pretenții atunci când spun ca ambele, UE și SUA sunt la fel de importante pentru noi. Dacă vreți să fiți patrioți adevarati, oameni de stat maturi, apreciați de cetățenii acestei țări, sau analiști/comentatori responsabili, ieșiți din această polarizare artificială, care se poate dovedi catastrofală pentru România și o imensă victorie a Rusiei”, a concluzionat acesta, conform informat.ro.

Editor : A.R.