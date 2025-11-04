A început sezonul reducerilor de Black Friday, iar capcanele sunt la tot pasul. Infractorii cibernetici profită și creează site-uri false, cu oferte atractive. Un simplu click ne poate lasă fără bani și nici produsul comandat nu va ajunge vreodată. Specialiștii recomandă să fie verificată sursa mesajelor primite pe e-mail cu diferite oferte.

„Genul acesta de campanii vin cu superoferte, adică de la 1.200 s-a dus la 149. Superofertă, ca să îl achiziționezi și intri să dai să adaugi în coș și aici observăm că partea site-ului cu coșul și finalizează comanda e ușor diferit. Mai văd că mai scrie și în franceză, deci cine l-a făcut cu siguranță nu este din România, dar profită de neatenția românilor”, explică un specialist IT.

Infractorii cibernetici profită de Black Friday.

„O prietenă a primit un link, a intrat din greșeală pe acel link pentru că a fost trimisă de la o persoană în vârstă și, de obicei, persoanele în vârstă intră și ele fără să cunoască situația. Și, când primești de la cineva în vârstă ai o oarecare încredere, dar a ajuns să îi fie spart WhatsApp-ul”, povestește o tânără.

Unii români nu au încredere în aceste reduceri.

„Știu că, practic, toate magazinele reduc prețurile înainte de Black Friday ca apoi să aplice reducerea, care de fapt nu e reducere, și mă feresc să cumpăr de obicei de Black Friday, pentru că știu de țeapa respectivă”, spune un tânăr.

„E plin internetul de păcăleli. Eu când văd că e ceva greșit, nici nu deschid link-ul”, spune altcineva.

Cele mai multe oferte false vin pe e-mail.

„Primul lucru la care ar trebui să se uite este adresa de e-mail, de unde a venit superoferta, iar dacă nu se potrivește cu platforma sau cu site-ul de unde o cumpără, nici măcar să nu dea click pe link”, avertizează Marius Geru, specialist IT.

Autoritățile recomandă ca oamenii să cumpere doar de pe platforme cu adresă web securizată și care oferă informații complete despre livrare, retur și contact.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia