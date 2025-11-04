Live TV

Video „E plin internetul de păcăleli”. Sezonul superofertelor a început. Cum să evităm țepele online de Black Friday

Data publicării:
barbat face cumparaturi de black friday
Infractorii cibernetici profită și creează site-uri false, cu oferte atractive. Credit foto: Guliver/Getty Images

A început sezonul reducerilor de Black Friday, iar capcanele sunt la tot pasul. Infractorii cibernetici profită și creează site-uri false, cu oferte atractive. Un simplu click ne poate lasă fără bani și nici produsul comandat nu va ajunge vreodată. Specialiștii recomandă să fie verificată sursa mesajelor primite pe e-mail cu diferite oferte.

„Genul acesta de campanii vin cu superoferte, adică de la 1.200 s-a dus la 149. Superofertă, ca să îl achiziționezi și intri să dai să adaugi în coș și aici observăm că partea site-ului cu coșul și finalizează comanda e ușor diferit. Mai văd că mai scrie și în franceză, deci cine l-a făcut cu siguranță nu este din România, dar profită de neatenția românilor”, explică un specialist IT.

Infractorii cibernetici profită de Black Friday.

„O prietenă a primit un link, a intrat din greșeală pe acel link pentru că a fost trimisă de la o persoană în vârstă și, de obicei, persoanele în vârstă intră și ele fără să cunoască situația. Și, când primești de la cineva în vârstă ai o oarecare încredere, dar a ajuns să îi fie spart WhatsApp-ul”, povestește o tânără.

Unii români nu au încredere în aceste reduceri.

„Știu că, practic, toate magazinele reduc prețurile înainte de Black Friday ca apoi să aplice reducerea, care de fapt nu e reducere, și mă feresc să cumpăr de obicei de Black Friday, pentru că știu de țeapa respectivă”, spune un tânăr.

„E plin internetul de păcăleli. Eu când văd că e ceva greșit, nici nu deschid link-ul”, spune altcineva.

Cele mai multe oferte false vin pe e-mail.

„Primul lucru la care ar trebui să se uite este adresa de e-mail, de unde a venit superoferta, iar dacă nu se potrivește cu platforma sau cu site-ul de unde o cumpără, nici măcar să nu dea click pe link”, avertizează Marius Geru, specialist IT.

Autoritățile recomandă ca oamenii să cumpere doar de pe platforme cu adresă web securizată și care oferă informații complete despre livrare, retur și contact.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
dominic fritz sustine un discurs
2
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
ludovic orban digi24
5
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
L-au filmat când ieșea de la negocieri! Un nume uriaș i-a spus "DA" lui Dan Șucu
Digi Sport
L-au filmat când ieșea de la negocieri! Un nume uriaș i-a spus "DA" lui Dan Șucu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Credincioși se strâng în fața Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) înaintea ceremoniei de sfințire, în București, 26 octombrie 2025.
Catedrala Mântuirii Neamului, o provocare pentru Moscova: „Este o...
Torre dei Conti-roma-prabusire
Românul prins sub dârămăturile turnului Torre dei Conti a fost scos...
o drona si un soldat
Fără drone, forțele NATO se pot confrunta cu un „cocktail” de atacuri...
politisti la perchezitii
Operaţiunea Jupiter 4: peste 200 de percheziții și 68 de persoane...
Ultimele știri
Anchetă federală extinsă în SUA privind mașinile Tesla. Componenta esențială, care poate face diferența între viață și moarte
Podul peste Dunăre de la Giurgiu - Ruse se închide azi la ora 09:00 pentru 12 ore. Rute alternative
„E reparația unei file de istorie”. Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi repatriate din Franța
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
plase de cumpărături si black friday
Cum pot fi depistate ofertele false de Black Friday. Sfaturile ANPC pentru cumpărături sigure
tanar cauta oferta de black friday
Black Friday, cu buzunarele goale. Ce buget alocă românii în acest an pentru „oferte”. Vânzător: „Există o oarecare emoție în piață”
barbat la laptop cu un semn de avertizare
DNSC avertizează asupra unor notificări false de amendă online din partea DNSC şi a Poliţiei Române
Black Friday 2025. Foto Getty Images
Cum să evitați fraudele online de Black Friday. Ce sfaturi dau Asociația Română a Băncilor, Poliția Română și DNSC
Simona Stan, sora Carmen Dan
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost plasată în arest la domiciliu. Prejudiciu de 1,3 milioane de euro într-un dosar de înșelăciune
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul...
Fanatik.ro
Cine este omul care a „trimis-o” pe Simona Halep la Turneul Campioanelor. Fostul lider WTA a dezvăluit cu ce...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Blackout-ul care paralizează orașele. Când trebuie să părăsești jungla urbană. Ghid de supraviețuire în haos
Adevărul
De ce China și Rusia nu se tem de Statele Unite. Greșelile lui Donald Trump
Playtech
Românii care vor primi 400 de lei înainte de Crăciun. Condiţii pentru ajutorul de la stat
Digi FM
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul...
Digi Sport
Tragedie! A murit, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului: avea doar 44 de ani
Pro FM
Micro-pantaloni, top super mulat și pantofi cu tocuri înalte. Bianca Censori, o nouă apariție controversată...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Un complex turistic de lux din România, scos la licitație la un preț minim de pornire de 10,5 milioane de...
Newsweek
Pensionar cu grupe a obținut o pensie cu 3.000 lei mai mare în instanță. Punctaje crescute cu 50%
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Reacția lui Morgan Freeman după ce Diane Keaton a susținut că a avut cel mai bun sărut cu actorul: „Există...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”