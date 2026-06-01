46% dintre IMM-urile din UE au dificultăți în găsirea angajaților potriviți. Companiile cer sprijin pentru recrutarea internațională

IMM-urile reprezintă aproximativ 99% din întreprinderile din Uniunea Europeană și trebuie să găsească persoane cu competențele adecvate pentru a stimula competitivitatea UE, afirmă vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu. Declarația vine în contextul unui sondaj Eurobarometru care arată că aproape jumătate dintre companiile mici și mijlocii se confruntă cu dificultăți în recrutarea personalului calificat.

Potrivit cercetării, 46% dintre întreprinderile mici și mijlocii din Uniunea Europeană întâmpină dificultăți în găsirea lucrătorilor cu competențele necesare pentru posturile disponibile. Datele evidențiază una dintre principalele provocări cu care se confruntă economia europeană, în condițiile în care deficitul de forță de muncă afectează tot mai multe sectoare de activitate.

Sondajul arată că una din șapte companii a încercat să recruteze lucrători din afara Uniunii Europene în ultimii doi ani. Cu toate acestea, peste jumătate dintre firmele care au apelat la această soluție au descris procesul de recrutare drept dificil.

Complexitatea procedurilor administrative și de imigrare reprezintă principalul obstacol invocat de angajatori, fiind menționată de 31% dintre respondenți. Alte dificultăți semnalate sunt găsirea candidaților potriviți, indicată de 25% dintre companii, și barierele lingvistice, menționate de 24% dintre participanții la sondaj.

„IMM-urile au nevoie de sprijin pentru a găsi personal calificat”

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, consideră că sprijinirea IMM-urilor în procesul de recrutare este esențială pentru competitivitatea economiei europene.

„Prin dotarea IMM-urilor cu canalele de informare și de sprijin adecvate, putem facilita angajarea de lucrători străini calificați pentru a atenua deficitul de forță de muncă și de competențe în UE. Viitoarea rezervă de talente la nivelul UE va contribui la corelarea locurilor de muncă vacante în profesiile cu deficit de forță de muncă cu lucrători calificați din afara UE”, a declarat Roxana Mînzatu.

Potrivit Eurobarometrului, majoritatea companiilor care recrutează personal din afara Uniunii gestionează singure întregul proces, fără a beneficia de sprijin instituțional consistent. În plus, multe IMM-uri au o cunoaștere limitată a programelor și instrumentelor publice disponibile pentru recrutarea internațională.

Pentru a răspunde deficitului de competențe, Comisia Europeană pregătește lansarea Rezervei de Talente a UE, prima platformă europeană dedicată recrutării internaționale.

Potrivit Executivului european, platforma va facilita conectarea angajatorilor care se confruntă cu lipsa personalului cu lucrători calificați din state terțe, în special în domeniile unde deficitul de forță de muncă este accentuat.

Companiile participante la sondaj consideră că recrutarea internațională ar putea fi îmbunătățită prin acordarea de sprijin financiar, servicii de informare și orientare, asistență în identificarea candidaților și măsuri de sprijin pentru imigrare, relocare și integrare la locul de muncă.

Parteneriate cu state din afara UE pentru atragerea de talente

Un accent important al activității Comisiei Europene este pus pe extinderea inițiativelor existente și pe dezvoltarea unor noi parteneriate cu țări din afara Uniunii Europene pentru atragerea de specialiști.

Printre acestea se numără și parteneriatele dedicate talentelor și competențelor, menite să faciliteze mobilitatea forței de muncă și accesul companiilor europene la personal calificat.

Un exemplu recent este memorandumului de înțelegere semnat între Uniunea Europeană și India, care include măsuri destinate atragerii de talente și competențe către piața europeană.

Ca rezultat al acestui parteneriat, Uniunea Europeană a lansat primul birou-pilot al portalului juridic european, un centru unic de informare destinat studenților, cercetătorilor și specialiștilor din sectorul tehnologiei informației interesați să studieze sau să lucreze în statele membre.

