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80% dintre antreprenori spun că economia României este mai proastă decât acum un an. Ce așteptări au pentru 2027

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Opt din zece antreprenori spun că economia s-a înrăutățit 66% se așteaptă la o economie mai slabă în următorul an Niculescu: Guvernul vrea să redea antreprenorilor încrederea pentru investiții Cum văd antreprenorii situația propriilor companii

75,4% dintre antreprenorii chestionați în Barometrul NewMoney–INSCOP cred că România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 80,4% spun că economia este mai proastă sau mult mai proastă decât în urmă cu un an. Pentru următoarele 12 luni, 65,9% se așteaptă ca situația economiei să se înrăutățească.

Doar 16,6% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție bună, iar 8% nu au știut sau nu au răspuns. Ponderea celor care văd o direcție greșită a crescut de la 54% în august 2025 la 75,4% în octombrie 2026.

În 2024, 66,8% dintre antreprenori considerau că lucrurile merg într-o direcție greșită. Procentul celor care vedeau o direcție bună a scăzut de la 39,6% în 2025 la 16,6% în 2026.

Rezultatele celei de-a treia ediții a Barometrului Antreprenorilor care Construiesc România au fost prezentate marți, 3 noiembrie, la STUP – Banca Transilvania. Evenimentul face parte din proiectul „Noul Patriotism Economic” și l-a avut ca invitat special pe premierul Luca Niculescu.

Opt din zece antreprenori spun că economia s-a înrăutățit

Față de acum un an, 40,1% dintre participanți consideră că economia este mai proastă, iar 40,3% că este mult mai proastă. În total, răspunsurile negative ajung la 80,4%.

9,4% spun că situația a rămas la fel, 8,2% o văd ca fiind mai bună, iar 1,1% ca fiind mult mai bună. 0,9% nu au putut aprecia situația, iar 0,1% nu au răspuns.

Procentul celor care consideră economia „mult mai proastă” decât cu un an înainte a crescut de la 31,5% în 2025 la 40,3% în 2026. În 2024, acesta era de 24%.

Antreprenorii de peste 60 de ani, cei din București și cei ale căror companii au o cifră de afaceri de peste 500.000 de euro consideră, într-o proporție mai mare decât media, că economia este mai bună sau mult mai bună decât cu un an înainte. Antreprenorii cu educație primară sau medie spun mai des decât media că situația s-a înrăutățit.

66% se așteaptă la o economie mai slabă în următorul an

37,9% dintre antreprenori cred că situația economiei va fi mai proastă în următoarele 12 luni, iar 28% se așteaptă să fie mult mai proastă. 19,1% estimează că va rămâne la fel, 9% cred că va fi mai bună, iar 0,6% - mult mai bună. 5,2% nu au știut sau nu au putut aprecia, iar 0,3% nu au răspuns.

Răspunsurile care indică o înrăutățire au ajuns la 65,9%, față de 60,9% în 2025 și 61,4% în 2024. În același timp, ponderea celor care se așteaptă la o îmbunătățire a scăzut de la 20,2% în 2025 la 9,6% în 2026.

Antreprenorii între 18 și 29 de ani și cei de peste 60 de ani sunt mai optimiști decât media în privința economiei din următoarele 12 luni. Așteptările negative sunt mai frecvente în rândul celor între 30 și 59 de ani, al celor cu educație primară sau medie, al antreprenorilor din mediul rural și al celor ale căror companii au o cifră de afaceri de peste 500.000 de euro și între trei și cinci angajați.

Niculescu: Guvernul vrea să redea antreprenorilor încrederea pentru investiții

Premierul Luca Niculescu a spus la eveniment că ponderea companiilor care intenționează să investească în dezvoltare a scăzut de la peste jumătate în 2024 la aproximativ o treime în prezent. În barometru, 35,7% dintre antreprenori estimează că vor investi în dezvoltarea sau extinderea activității în următoarele 12 luni, față de 54% în 2024.

„Am prefera să fie ceva mai bine și asta este și sarcina mea și a Guvernului pe care îl conduc: de a reda antreprenorilor încrederea și apetitul pentru creștere”, a declarat premierul.

Niculescu a spus că relansarea economică și intensificarea investițiilor se află printre prioritățile Guvernului și că România trebuie să creeze locuri de muncă noi, cât mai bine plătite, în special pentru tineri.

Cum văd antreprenorii situația propriilor companii

53,4% dintre antreprenori spun că situația financiară a companiei lor este mai proastă sau mult mai proastă decât în urmă cu un an. 29,9% consideră că a rămas la fel, 15,6% spun că este mai bună sau mult mai bună, iar 1% nu au știut sau nu au răspuns.

Pentru următoarele 12 luni, 32,3% se așteaptă ca situația financiară a firmei să se înrăutățească, iar 21,1% cred că va fi mai bună sau mult mai bună. 40% estimează că va rămâne la fel, 6,1% nu au putut aprecia, iar 0,4% nu au răspuns.

În privința personalului, 10,6% spun că estimează că vor face angajări în următorul an, 65,3% vor să păstreze același număr de angajați, iar 19,7% se așteaptă să fie nevoiți să concedieze personal.

Sondajul INSCOP Research a fost realizat telefonic, în perioada 19-26 octombrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de antreprenori, cu o eroare maximă admisă de ±2,9%.

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Editor : A.D.

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