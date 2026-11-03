83% dintre antreprenorii români cred că euro va crește în următoarele 12 luni. Cum s-au schimbat așteptările față de anul trecut

83,3% dintre antreprenorii chestionați în Barometrul NewMoney–INSCOP se așteaptă ca rata de schimb leu-euro să crească în următoarele 12 luni. Dintre aceștia, 25,8% cred că euro va crește mult, iar 57,5% anticipează o creștere ușoară.

O creștere a cursului leu-euro înseamnă că euro ar costa mai mulți lei, adică moneda națională s-ar deprecia. Doar 8,1% dintre respondenți cred că rata de schimb va rămâne la fel. Alți 4,5% se așteaptă la o scădere ușoară a euro, iar 0,1% la o scădere puternică. 3,7% nu au știut să răspundă, iar 0,4% nu au oferit un răspuns.

Proporția celor care anticipează o creștere puternică a cursului s-a dublat față de ediția din 2025 a barometrului, de la 12,6% la 25,8%. Ponderea celor care se așteaptă la o creștere ușoară a rămas aproape neschimbată: 57,9% în 2025 și 57,5% în 2026.

În 2025, 22,1% dintre antreprenori credeau că rata va rămâne la fel, 3,6% anticipau o scădere ușoară, iar 0,8% una puternică. În 2024, 35,2% se așteptau ca rata de schimb să rămână neschimbată, 50,5% estimau o creștere ușoară și 5,4% una puternică. În acel an, 4,4% anticipau o scădere ușoară și 0,5% una accentuată.

Așteptările diferă și în funcție de profilul respondenților. Antreprenorii ale căror companii au o cifră de afaceri de peste 500.000 de euro se așteaptă la creșterea ratei de schimb într-o proporție mai mare decât media eșantionului. Antreprenorii între 18 și 29 de ani și cei cu educație primară sau medie cred mai des decât media că rata va rămâne la fel.

Cursul valutar a fost indicat și printre obstacolele dezvoltării companiilor: 13,5% dintre antreprenori l-au menționat în această categorie. Mai frecvent au fost menționate creșterea taxelor și impozitelor, de 53,4%, instabilitatea politică internă, de 40,3%, și inflația ridicată, de 30,9%.

Sondajul a fost realizat telefonic, în perioada 19–26 octombrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de antreprenori. Eroarea maximă admisă este de ±2,9%. Cercetarea a fost realizată de INSCOP Research la comanda New Money.

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Editor : A.D.