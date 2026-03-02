Live TV

86% din cele 105 construcții ilegale depistate pe plaje vara trecută au fost demolate de operatorii economici. ABADL cere despăgubiri

plaja-demolare constructii-octombrie 2025
Construcții demolate. Foto: Facebook/Apele Române
86% dintre construcții, deja demolate ABADL merge în instanță pentru recuperarea prejudiciului

Vara trecută, pe litoralul românesc, între Năvodari și Vama Veche, au fost identificate 105 beach-baruri care funcționau fără acord sau contract legal. Potrivit unui comunicat transmis luni de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral (ABADL), majoritatea acestor construcții au fost deja demolate.

Instituția a precizat, conform unui comunicat de presă, că respectivele beach-baruri nu aveau documente tehnico-juridice și nu erau prevăzute în Planurile Urbanistice Zonale în vigoare.

Construcțiile au fost depistate pe raza a cinci unități administrativ-teritoriale: Năvodari, Constanța - Mamaia, Eforie, Tuzla și Mangalia.

86% dintre construcții, deja demolate

După notificările transmise de inspectorii ABADL și în baza legislației privind disciplina în construcții, operatorii economici au început să desființeze amenajările ilegale.

„În urma notificărilor transmise de către inspectorii ABADL (...), din cele 105 construcții ilegale situate pe raza a 5 Unități Administrativ Teritoriale (...), 86% au fost dezafectate de către operatorii economici, sub supravegherea continuă a poliției locale și inspectorilor ABADL”, se arată în comunicatul instituției.

Pentru alte 14% dintre cazuri, beach-barurile au fost eliminate după ce agenții economici au revenit la destinația inițială a construcțiilor tip container. ABADL emisese anterior acorduri doar pentru folosirea acestora ca spații de depozitare pentru dotările de plajă, toalete sau dușuri, nu pentru activități comerciale.

Într-un singur caz a fost nevoie de intervenția instanței, după ce construcția nu a fost demolată voluntar. Autoritățile au deschis o acțiune de evacuare și dezafectare.

ABADL merge în instanță pentru recuperarea prejudiciului

Conducerea ABADL a anunțat că a decis să meargă mai departe și să solicite în instanță despăgubiri de la operatorii care au ocupat plajele fără acte legale.

„Conducerea Administrației Bazinale de Apă Dobrogea - Litoral a dat dispoziție de a se formula acțiuni în instanță către toți operatorii de plajă care au ocupat suprafețele de nisip cu dotări pentru care nu dețineau documente tehnico-juridice, în vederea recuperării prejudiciului adus statului român”, se mai precizează în comunicat.

Instituția solicită daune-interese echivalente cu sumele pe care le-ar fi încasat dacă respectivele suprafețe ar fi fost ocupate în baza unor contracte legale.

Pentru a preveni apariția unor situații similare, reprezentanții ABADL au invitat la discuții polițiile locale din stațiunile de la malul Mării Negre și conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții Constanța.

Se dorește semnarea unui protocol de colaborare care să permită intervenții rapide.

„Se are în vedere ca, în sezonul estival 2026, să se poată acționa imediat pentru dezafectarea cu celeritate, după identificarea de către inspectorii ABADL a lucrărilor de amenajare realizate fără documente tehnico-juridice”, au transmis reprezentanții instituției.

Autoritățile spun că obiectivul este clar: prevenirea ocupării ilegale a domeniului public și recuperarea sumelor pierdute din exploatarea neautorizată a plajelor.

