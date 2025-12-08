Live TV

883.017 pensionari au beneficiat în octombrie de indemnizaţia socială. Agricultorii au primit în medie 365 de lei

Numărul românilor care au primit indemnizaţia socială pentru pensionari a fost, în luna octombrie 2025, de 883.017 persoane. Potrivit datelor CNPP (Casa Naţională de Pensii Publice), cifra este mai mică faţă de luna septembrie cu 2.038 de beneficiari, ceea ce indică o uşoară reducere la nivel naţional a persoanelor care depind de acest venit minim garantat.

Indemnizaţia socială pentru pensionari reprezintă diferenţa care se adaugă la pensie atunci când venitul cumulat este sub nivelul minim stabilit de lege.

Potrivit CNPP, primesc acest sprijin pensionarii ale căror venituri nu depăşesc 1.281 de lei pe lună. Statul completează suma până la acest prag, conform prevederilor Legii nr. 196/2009.

Majoritatea beneficiarilor sunt din sistemul public

Din totalul înregistrat, 838.394 de pensionari provin din sistemul public de pensii, în timp ce 44.623 sunt persoane care au făcut parte din fostul sistem al pensiilor agricultorilor, potrivit Agerpres.

Diferența majoră între numărul celor două categorii arată că sistemul public rămâne segmentul cu cea mai mare nevoie de sprijin financiar suplimentar.

Pentru pensionarii din sistemul public, valoarea medie a indemnizaţiei suportate de la bugetul de stat a fost de 536 de lei în luna analizată.

Nivelul ajutorului variază însă de la un județ la altul, iar cele mai mari sume medii au fost înregistrate în Maramureş, unde indemnizaţia a ajuns la 627 de lei, în Hunedoara cu 602 lei, în Bistriţa-Năsăud cu 597 de lei, în Cluj cu 594 de lei și în Prahova cu 592 de lei.

Capitala rămâne zona cu cei mai mulți beneficiari. București a înregistrat 39.460 de pensionari care au primit indemnizație socială, urmat de județele Suceava cu 35.329 de beneficiari, Iaşi cu 31.567, Dolj cu 30.076, Maramureş cu 28.187 și Prahova cu 28.015 de persoane.

Numerele arată concentrarea cea mai mare în centre urbane și în județe cu populație numeroasă, unde comunitățile îmbătrânite rămân dependente de sprijinul acordat de stat.

Agricultorii primesc indemnizații mai mici

În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizaţia socială medie a fost în octombrie de 365 de lei, semnificativ mai mică decât cea acordată în sistemul public.

Diferența reflectă, în mare parte, istoricul contribuțiilor și nivelul redus al pensiilor din agricultură, considerat de-a lungul anilor unul dintre cele mai vulnerabile segmente sociale.

Cele mai mari valori ale indemnizaţiei pentru acest grup au fost raportate în județul Ilfov, unde media a ajuns la 479 de lei, în Hunedoara cu 467 de lei, precum și în Sectoarele 5 și 2 ale Capitalei, cu 446 de lei, respectiv 438 de lei.

La capitolul numărului de beneficiari, județul Iași se află pe primul loc cu 4.193 de persoane, urmat de Botoșani cu 2.650, Olt cu 2.601 și Suceava cu 2.522.

