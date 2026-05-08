A început o nouă ediție FIDELIS. Ce dobânzi primesc românii pentru titlurile de stat

Ministerul Finanțelor a lansat vineri, 8 mai, cea de-a cincea ediție FIDELIS din 2026, prin care persoanele fizice pot investi în titluri de stat denominate în lei și euro, cu dobânzi care ajung până la 7,50% pentru emisiunile în lei și 6,25% pentru cele în euro.

Perioada de subscriere se desfășoară între 8 și 15 mai 2026, iar investițiile pot fi realizate de persoanele fizice rezidente și nerezidente care au peste 18 ani.

Subscrierile se fac prin intermediul consorțiului format din BT Capital Partners, Banca Transilvania, Salt Bank, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile vor fi listate la Bursa de Valori București.

Potrivit Ministerului Finanțelor, de la lansarea programului FIDELIS în august 2020 și până în prezent au fost atrase aproape 68 de miliarde de lei, echivalentul a 13,7 miliarde de euro. Numai în 2026, valoarea subscrierilor a ajuns la aproape 6 miliarde de lei.

„Programul FIDELIS s-a consolidat ca un reper de stabilitate și încredere pentru populație, oferind condiții avantajoase de economisire și investiție, într-un cadru sigur și transparent. Rezultatele obținute reflectă interesul constant al românilor pentru titlurile de stat și confirmă eficiența acestui program în mobilizarea economisirii interne”, a declarat Alexandru Nazare.

Ce dobânzi oferă noua ediție FIDELIS

Ediția FIDELIS V din 2026 include mai multe emisiuni de titluri de stat în lei și euro, cu maturități între 2 și 10 ani.

Pentru emisiunile în lei, dobânzile sunt:

6,40% pentru titlurile cu scadență la 2 ani;

7,40% pentru donatorii de sânge, la scadență de 2 ani;

7,00% pentru titlurile cu scadență la 4 ani;

7,50% pentru titlurile cu scadență la 6 ani.

Pentru emisiunile în euro, dobânzile oferite sunt:

4% pentru scadența la 3 ani;

5% pentru scadența la 5 ani;

6,25% pentru scadența la 10 ani.

Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 100 de euro pentru cele în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei și 1.000 de euro.

Donatorii de sânge beneficiază de o dobândă de 7,40% pentru titlurile în lei cu scadență la doi ani și de reducerea pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon de 100.000 de lei. Facilitatea este disponibilă pentru persoanele care au donat sânge după 1 decembrie 2025.

Ministerul Finanțelor a precizat că pentru subscrierea titlurilor FIDELIS nu sunt percepute comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute din dobânzi și câștigurile de capital sunt neimpozabile.

Editor : A.D.