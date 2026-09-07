A început o nouă ediție TEZAUR. Ce dobânzi oferă statul și până când se pot face subscrieri

Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea unei noi ediții a Programului TEZAUR, prin care persoanele fizice pot cumpăra, în perioada 7 septembrie - 2 octombrie 2026, titluri de stat cu maturități de unu, trei și cinci ani. Dobânzile anuale sunt de 6,20%, 6,75% și, respectiv, 7,15%, iar veniturile obținute sunt neimpozabile.

Titlurile cu maturitatea de un an au o dobândă anuală de 6,20%, cele cu scadența la trei ani oferă 6,75%, iar pentru titlurile pe cinci ani dobânda ajunge la 7,15%. Dobânda este plătită anual, la datele prevăzute în prospectul de emisiune.

Titlurile de stat au o valoare nominală de un leu, sunt emise în formă dematerializată și pot fi cumpărate de persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data subscrierii. Un investitor poate face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, iar anularea acestora este posibilă numai în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Unde și până când pot fi cumpărate titlurile TEZAUR

Perioada în care pot fi făcute subscrierile diferă în funcție de canalul ales.

Între 7 septembrie 2026 – 30 septembrie 2026, prin platforma Ghișeul.ro;

Între 7 septembrie 2026 – 1 octombrie 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului.

Între 7 septembrie 2026 – 2 octombrie 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului;

Între 7 septembrie 2026 – 1 octombrie 2026 în mediul urban și 7 septembrie 2026 – 30 septembrie 2026 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Titlurile emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență. Prospectul de emisiune și eventualele modificări ale acestuia sunt publicate pe site-urile Ministerului Finanțelor și Poștei Române.

Cum pot fi transferați banii din contul TEZAUR

Ministerul Finanțelor a publicat și un ghid pentru transferarea sumelor din contul de subscriere TEZAUR în contul bancar personal. Investitorul trebuie să descarce formularul „Ordin de plată multiplu electronic” de pe site-ul instituției, să îl deschidă în Adobe Acrobat Reader și să completeze CNP-ul și IBAN-ul contului în care dorește să primească banii.

Din suma totală trebuie dedus comisionul aferent transferului, de 0,51 lei pentru valori de până la 50.000 de lei și de 6 lei pentru sumele care depășesc acest prag. După completare, formularul trebuie validat, salvat și încărcat în SPV prin secțiunea „Depunere formulare”, iar transferul va fi procesat ulterior.

Fondurile atrase de Ministerul Finanțelor prin această emisiune vor fi folosite pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

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Editor : A.D.