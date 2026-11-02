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Abrudean, despre indexarea pensiilor: „E o diferență foarte mare între discursul PSD din opoziție și cel de la guvernare”

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mircea abrudean
Mircea Abrudean, Foto: gov.ro
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Din articol
„Soluții, nu doar declarații politice”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că PNL susține indexarea pensiilor și creșterea salariilor, însă numai dacă măsurile pot fi susținute de buget. Liberalul a criticat diferența dintre poziția PSD din opoziție și cea de la guvernare și le-a cerut social-democraților să explice de unde ar urma să fie finanțate majorările.

Întrebat despre discuțiile privind indexarea pensiilor și noua lege a salarizării, Mircea Abrudean a susținut că promisiunile politice trebuie însoțite de soluții concrete de finanțare.

„Discuțiile sunt una și realitatea este puțin diferită și vedem o diferență foarte mare între discursul PSD din opoziție și discursul din guvernare. Atunci când ai responsabilitatea guvernării, parcă nu mai ești așa de generos cu indexările. Sigur că Partidul Național Liberal susține orice măsură de creștere a veniturilor românilor, atât timp cât ea este sustenabilă. Adică trebuie să vedem de unde se găsesc bani. Dacă s-o fi găsit vreo comoară pe undeva și există soluții, e foarte bine, noi susținem asta”, a spus președintele Senatului.

Acesta a adăugat că, înaintea unei eventuale majorări a salariilor demnitarilor, ar trebui adoptată o lege a salarizării care să stabilească reguli echitabile pentru întregul sistem public.

„Înainte de a vorbi de creșterea salariilor demnitarilor, de exemplu, cred că este important să avem o lege a salarizării unice, echitabilă pentru toți salariații”, a precizat Abrudean.

„Soluții, nu doar declarații politice”

Președintele Senatului a amintit că PNL a prezentat anterior o propunere privind legea salarizării, contestată la acel moment de PSD, iar social-democrații ar reveni acum la aceeași variantă.

„Acum înțeleg că se întorc la aceeași propunere. Nu mai este o problemă ceea ce atunci era o problemă. Asta este diferența și de aceea este important să vedem totuși niște soluții, nu doar declarații politice. Este momentul în care PSD este la putere și realizează asta, nu mai este în opoziție”, a spus liberalul.

Mircea Abrudean a susținut că PSD trebuie să prezinte sursele de finanțare pentru măsurile propuse și să demonstreze că acestea pot fi aplicate fără să afecteze echilibrul bugetar.

„A mai fost în opoziție în propriul Guvern, sper să nu fie și acum. Trebuie să găsească soluții, să vină să prezinte soluțiile, de unde se iau banii. Dacă există sustenabilitate, foarte bine, să crească toate veniturile, ne dorim foarte mult”, a adăugat acesta.

Declarațiile lui Mircea Abrudean vin după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut luni că pensiile trebuie să crească în 2027, potrivit prevederilor legale.

Liderul social-democrat a afirmat, de asemenea, că România are nevoie de o lege a salarizării unitare.

Editor : A.D.

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