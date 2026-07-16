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Absolvenții de școli profesionale vor avea, în premieră, acces la stagii plătite la Comisia Europeană. Ce trebuie să știe candidații

Data publicării:
sediul comisiei europene
Foto: Profimedia
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Din articol
Înscrierile încep pe 22 iulie

Pentru prima dată, absolvenții de învățământ profesional și tehnic vor avea acces la programul de stagii Blue Book al Comisiei Europene, unul dintre cele mai competitive programe de practică din Europa. Începând cu sesiunea din martie 2027, până la 100 de locuri vor fi rezervate tinerilor cu pregătire practică, care vor putea beneficia de stagii plătite cu aproximativ 1.500 de euro pe lună.

Măsura a fost anunțată joi de Comisia Europeană și vine în urma unei inițiative susținute de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, responsabilă pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Candidații vor putea aplica pentru stagii în mai multe domenii, printre care:

  • ospitalitate, gastronomie și turism;
  • IT și media digitală;
  • inginerie și producție;
  • afaceri, administrație și finanțe;
  • sănătate, asistență socială și educație.

Astfel, un absolvent cu specializare în domeniul HoReCa ar putea efectua un stagiu în cadrul serviciilor de catering ale Comisiei Europene, iar un tânăr cu pregătire în inginerie sau producție ar putea lucra în cadrul Oficiului pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles (OIB), în activități de mentenanță, logistică sau operațiuni tehnice, în funcție de posturile disponibile.

Înscrierile încep pe 22 iulie

Înscrierile pentru sesiunea care debutează în martie 2027 vor avea loc în perioada 22 iulie - 4 septembrie 2026. Stagiile Blue Book au o durată de cinci luni, iar participanții primesc o indemnizație de aproximativ 1.500 de euro pe lună. Până în prezent, programul era destinat în principal absolvenților de studii universitare.

Blue Book este principalul program de stagii al Comisiei Europene și unul dintre cele mai competitive din Europa, înregistrând anual aproximativ 36.000 de candidaturi pentru aproape 2.000 de locuri disponibile în cadrul Comisiei Europene, precum și al instituțiilor și agențiilor europene.

Editor : A.D.

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