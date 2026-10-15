Ministerul Finanțelor a prelungit reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard în perioada 16-31 octombrie 2026. În urma reevaluării bilunare prevăzute de lege, acciza efectivă va fi de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri.

Reducerea înseamnă o diminuare de 701,07 lei la 1.000 de litri, respectiv de 829,69 de lei pe tonă. Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară și face parte din mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026.

Decizia a fost luată după analiza evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Pentru intervalul 16-31 octombrie, variația cotațiilor Platts la motorină a fost de +47,78%, iar variația prețului mediu la pompă pentru motorina standard a ajuns la +35,60%.

Mecanismul permite ajustarea reducerii în funcție de indicatorii pieței, care sunt analizați bilunar. Potrivit Ministerului Finanțelor, intervenția urmărește să limiteze transmiterea costurilor cu carburanții către transport și logistică, precum și efectele acestora asupra prețurilor bunurilor de consum.

Instituția a anunțat că va continua să urmărească evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Editor : A.D.