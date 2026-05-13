Același robinet, facturi diferite: Cât costă apa în România, în funcție de județ

Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare continuă să varieze semnificativ între judeţe, potrivit celor mai recente date publicate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), valabile la 1 mai 2026.

Conform tabelului ANRSC privind operatorii regionali, cele mai mari tarife cumulate pentru apă potabilă şi canalizare-epurare, fără TVA, sunt practicate de operatorii din Vaslui şi Iaşi, relatează News.ro.

Astfel, operatorul Aquavas Vaslui are un tarif total de 21,49 lei/mc fără TVA, format din 12,32 lei/mc pentru apă potabilă şi 9,17 lei/mc pentru canalizare. Pe locul al doilea se află ApaVital Iaşi, cu un tarif cumulat de 21,17 lei/mc.

În topul celor mai ridicate tarife mai apar:

Neamţ – 20,72 lei/mc,

Mediaş – 20,31 lei/mc,

Târgovişte – 20,24 lei/mc,

Turda – 20,03 lei/mc.

Tarife mai mici tarife sunt practicate de: Aquatorontal Timiş – 11,36 lei/mc, Harviz Miercurea Ciuc – 11,43 lei/mc, Sibiu – 12,10 lei/mc, Bihor – 12,21 lei/mc, fără TVA.

În Prahova, Bucureşti şi Ilfov, sunt înregistrate cele mai mici tarife la nivel naţional. La operatorul Apa Nova Ploieşti, tariful total este de 10,02 lei, Apa Nova Bucureşti are 10,43 lei, iar la Veolia România (Chiajna), tariful total este de 10,48 lei/mc fără TVA.

Diferenţele mari dintre judeţe sunt explicate de mai mulţi factori, printre care: costurile de captare şi tratare a apei, investiţiile în infrastructură, lungimea şi starea reţelelor, consumul de energie necesar pompelor şi staţiilor de epurare, gradul de accesare a fondurilor europene.

Potrivit informaţiilor publicate de operatorii regionali şi de ANRSC, unele ajustări tarifare au depăşit 15% faţă de anul precedent, pe fondul creşterii costurilor operaţionale şi al investiţiilor în modernizarea reţelelor de apă şi canalizare.

