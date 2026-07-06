Acţionarii Romgaz au aprobat preluarea Azomureş. Conducerea, mandatată să realizeze formalităţile pentru finalizarea tranzacţiei

Acţionarii Romgaz au aprobat, luni, preluarea combinatului Azomureş Târgu-Mureş, acordând mandat conducerii societăţii pentru a realiza toate formalităţile necesare pentru finalizarea tranzacţiei.

„Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă Acordul privind transferul de activitate (Transfer of Business Agreement, „TBA”) încheiat de SNGN ROMGAZ SA, în calitate de cumpărător, cu SC AZOMURES SA, în calitate de vânzător”, se arată într-un comunicat al companiei.

În acelaşi timp, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor „împuterniceşte Directorul General, Directorul General Adjunct şi Directorul Economic al SNGN ROMGAZ SA să semneze orice document prevăzut de Acordul privind transferul de activitate (Transfer of Business Agreement, „TBA”) încheiat de SNGN ROMGAZ SA, în calitate de cumpărător, cu SC AZOMURES SA, în calitate de vânzător sau orice alt document necesar finalizării tranzacţiei, şi să realizeze toate formalităţile necesare şi utile finalizării tranzacţiei”.

La finele lunii mai, premierul interimar Ilie Bolojan anunţa că Romgaz a preluat platforma Azomureş pentru suma de 69 de milioane de euro, fiind semnat contractul.

Pentru finalizarea tranzacţiei mai era necesar să fie obţinute mai multe avize, cum ar fi aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor Romgaz, avizul Consiliului Concurenţei şi cel al Comisiei de Examinare a Investiţiilor Străine Directe (CEISD), după cum preciza oficialul român.

La acel moment, Ilie Bolojan declara că s-a semnat contractul pentru achiziţia Azomureş, tranzacţia fiind avizată în Consiliul de Administraţie al Romgaz.

„Romgaz a preluat platforma Azomureş pentru suma de 69 de milioane de eu-ro, din care puţin peste 46 de milioane de euro reprezintă valoarea combinatului, până la 10 milioane de euro reprezintă materia primă şi stocurile de consumabile, iar maximum 13 milioane de euro reprezintă costurile necesare menţinerii combinatului în funcţiune şi plăţii salariaţilor în următoarele două luni, până la preluarea efectivă”, afirma Ilie Bolojan.

Conducerea Romgaz anunţa şi ea tot la finele lunii mai că preţul tranzacţiei este plătibil integral la data finalizării tranzacţiei, în anumite condiţii, conform prevederilor contractuale.

Contractul avut în vedere implica transferul către Romgaz a activităţii de producţie a îngrăşămintelor agricole şi a produselor industriale conexe desfăşurate de Azomurş, ca ansamblu economic funcţional, independent din punct de vedere tehnic şi capabil să permită reluarea şi continuarea activităţilor de producţie. El include declaraţii, garanţii, mecanisme de despăgubire şi mecanisme escrow, în limitele şi condiţiile prevăzute contractual.

În martie, combinatul Azomureş, cel mai mare producător de îngrăşăminte chimice şi unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din ţară, parte a grupului elveţian Ameropa, a declanşat procedura de concediere colectivă, simultan cu conservarea platformei industriale, de la Târgu Mureş. Conducerea Azomureş transmitea că discuţiile cu autorităţile române şi cu compania de stat Romgaz continuă, în încercarea de a găsi o soluţie pentru menţinerea capacităţii industriale a combinatului.

Azomureş este, în prezent, singurul producător de îngrăşăminte chimice din România, furnizând aproximativ 75% din producţie pe piaţa internă. Din punct de vedere tehnic, în regim de funcţionare la capacitatea maximă posibilă, platforma Azomureş ar putea acoperi aproximativ 90% din necesarul pieţei naţionale de îngrăşăminte chimice. Combinatul are o capacitate anuală de producţie de aproximativ 650.000 tone de amoniac, 410.000 tone de uree, 720.000 tone de acid azotic, 630.000 tone de nitrat de amoniu, 530.000 tone de îngrăşăminte complexe şi 13.000 tone de melamină, potrivit News.ro.

Combinatul a fost preluat de grupul Ameropa în 2012 şi a beneficiat de investiţii importante în ultimii ani. În trecut, Romania dispunea de mai multe combinate chimice funcţionale, închise rând pe rând, a căror repornire ar fi dificilă. În prezent, doar Azomures ar putea relua producţia fără dificultăţi majore.

Editor : Ș.R.