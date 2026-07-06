Live TV

Acţionarii Romgaz au aprobat preluarea Azomureş. Conducerea, mandatată să realizeze formalităţile pentru finalizarea tranzacţiei

Data actualizării: Data publicării:
azomures
Foto: Ilie Bolojan/ Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Acţionarii Romgaz au aprobat, luni, preluarea combinatului Azomureş Târgu-Mureş, acordând mandat conducerii societăţii pentru a realiza toate formalităţile necesare pentru finalizarea tranzacţiei.

„Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă Acordul privind transferul de activitate (Transfer of Business Agreement, „TBA”) încheiat de SNGN ROMGAZ SA, în calitate de cumpărător, cu SC AZOMURES SA, în calitate de vânzător”, se arată într-un comunicat al companiei.

În acelaşi timp, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor „împuterniceşte Directorul General, Directorul General Adjunct şi Directorul Economic al SNGN ROMGAZ SA să semneze orice document prevăzut de Acordul privind transferul de activitate (Transfer of Business Agreement, „TBA”) încheiat de SNGN ROMGAZ SA, în calitate de cumpărător, cu SC AZOMURES SA, în calitate de vânzător sau orice alt document necesar finalizării tranzacţiei, şi să realizeze toate formalităţile necesare şi utile finalizării tranzacţiei”.

La finele lunii mai, premierul interimar Ilie Bolojan anunţa că Romgaz a preluat platforma Azomureş pentru suma de 69 de milioane de euro, fiind semnat contractul.

Pentru finalizarea tranzacţiei mai era necesar să fie obţinute mai multe avize, cum ar fi aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor Romgaz, avizul Consiliului Concurenţei şi cel al Comisiei de Examinare a Investiţiilor Străine Directe (CEISD), după cum preciza oficialul român.

La acel moment, Ilie Bolojan declara că s-a semnat contractul pentru achiziţia Azomureş, tranzacţia fiind avizată în Consiliul de Administraţie al Romgaz.

„Romgaz a preluat platforma Azomureş pentru suma de 69 de milioane de eu-ro, din care puţin peste 46 de milioane de euro reprezintă valoarea combinatului, până la 10 milioane de euro reprezintă materia primă şi stocurile de consumabile, iar maximum 13 milioane de euro reprezintă costurile necesare menţinerii combinatului în funcţiune şi plăţii salariaţilor în următoarele două luni, până la preluarea efectivă”, afirma Ilie Bolojan.

Conducerea Romgaz anunţa şi ea tot la finele lunii mai că preţul tranzacţiei este plătibil integral la data finalizării tranzacţiei, în anumite condiţii, conform prevederilor contractuale.

Contractul avut în vedere implica transferul către Romgaz a activităţii de producţie a îngrăşămintelor agricole şi a produselor industriale conexe desfăşurate de Azomurş, ca ansamblu economic funcţional, independent din punct de vedere tehnic şi capabil să permită reluarea şi continuarea activităţilor de producţie. El include declaraţii, garanţii, mecanisme de despăgubire şi mecanisme escrow, în limitele şi condiţiile prevăzute contractual.

În martie, combinatul Azomureş, cel mai mare producător de îngrăşăminte chimice şi unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din ţară, parte a grupului elveţian Ameropa, a declanşat procedura de concediere colectivă, simultan cu conservarea platformei industriale, de la Târgu Mureş. Conducerea Azomureş transmitea că discuţiile cu autorităţile române şi cu compania de stat Romgaz continuă, în încercarea de a găsi o soluţie pentru menţinerea capacităţii industriale a combinatului.

Azomureş este, în prezent, singurul producător de îngrăşăminte chimice din România, furnizând aproximativ 75% din producţie pe piaţa internă. Din punct de vedere tehnic, în regim de funcţionare la capacitatea maximă posibilă, platforma Azomureş ar putea acoperi aproximativ 90% din necesarul pieţei naţionale de îngrăşăminte chimice. Combinatul are o capacitate anuală de producţie de aproximativ 650.000 tone de amoniac, 410.000 tone de uree, 720.000 tone de acid azotic, 630.000 tone de nitrat de amoniu, 530.000 tone de îngrăşăminte complexe şi 13.000 tone de melamină, potrivit News.ro.

Combinatul a fost preluat de grupul Ameropa în 2012 şi a beneficiat de investiţii importante în ultimii ani. În trecut, Romania dispunea de mai multe combinate chimice funcţionale, închise rând pe rând, a căror repornire ar fi dificilă. În prezent, doar Azomures ar putea relua producţia fără dificultăţi majore.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
parlamentul ungariei
2
Premierul Peter Magyar propune ca parlamentarii maghiari să nu poată rămâne mai mult de...
traian basescu inquam octav ganea
3
Traian Băsescu: „Este o cavalcadă a încălcărilor de Constituție și responsabilitatea...
avion in zbor
4
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
5
Rezultate la Bacalaureat 2026: Mai sunt foarte puține lucrări de corectat. Anunțul...
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului: ”M-a băgat într-o dubă și mi-a zis să semnez”
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului: ”M-a băgat într-o dubă și mi-a zis să semnez”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
grindeanu bolojan bun
Grindeanu: Bolojan „se ține de scaun” cu voturile AUR. Liderul PSD invocă o înțelegere între PNL și partidul lui Simion
N17 GRINDEANU P1-BETA06072026_13205
De ce stă România fără un guvern cu drepturi depline de două luni. Explicațiile lui Sorin Grindeanu
ciocanel justitie
Curtea de Apel Bucureşti a anulat decizia lui Bolojan de înfiinţare a Comitetului pentru legile Justiţiei. Decizia nu este definitivă
ID267381-INQUAM-PHOTOS-ALEXANDRU-NECHEZ
Lider PNL, după ce PSD a cerut „schimbarea miresei”: „Căsătoriile trebuie să fie trainice, dar PSD a încălcat orice jurământ”
George Simion 2
George Simion, mesaj pentru Nicuşor Dan și Ilie Bolojan
Recomandările redacţiei
trump infantino profimedia
CM 2026. Trump confirmă că a cerut FIFA anularea suspendării lui...
nicusor dan
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un...
Oana Țoiu.
Cât a investit România în apărare în 2025. Oana Țoiu, cu o zi înainte...
World Cup 2026: Balogun's USA Playing as FIFA Suspends Red Card, Santa Clara, California - 05 Jul 2026
CM 2026. Belgia contestă eligibilitatea lui Folarin Balogun pentru...
Ultimele știri
Grindeanu, despre varianta unui „guvern de armistițiu”: „Am spus «da» la toate scenariile PNL. Se inventează mereu altceva”
NATO, în fața unei încercări cruciale pentru credibilitatea sa. Cele cinci întrebări importante cu care se confruntă liderii Alianței
(P) Federația Română de Șah semnează contractul pentru implementarea soluțiilor digitale din cadrul proiectului C.E.S.S.
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zendaya, ca o zeiță greacă într-o rochie albă și decupată, la ședința foto pentru „Odiseea”. Detaliile care...
Cancan
O nouă boală se răspândește în Europa, de la animale la om. Zeci de cazuri au fost confirmate
Fanatik.ro
Cine este tânăra care seamănă perfect cu starul de la Cupa Mondială, Erling Haaland: ”Frate și soră care s-au...
editiadedimineata.ro
O alternativă europeană de social media? Platforma eYou depășește 100.000 de utilizatori
Fanatik.ro
Istvan Kovacs, favorit să conducă finala Cupei Mondiale?! Fostul mare arbitru român, reacţie dură: „Este...
Adevărul
Țara din Europa la fel de frumoasă ca Grecia, dar pe care turiștii încă o ocolesc. Natura, cel mai mare atu...
Playtech
Statul măsoară proprietățile cu drona. Ce riști dacă ai gardul pus greșit în intravilan
Digi FM
Efect neaşteptat al gumei de mestecat. Ce au observat într-un studiu recent cercetătorii de la King's College...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Federaţia Franceză de Fotbal, cea mai tare reacție după ce FIFA i-a anulat cartonașul roșu americanului...
Pro FM
„Oamenii erau furioși din cauza diferenței de vârstă”. Olivia Wilde rupe tăcerea despre relația cu Harry...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Kate Hudson, siluetă de top model la 47 de ani, într-un costum de baie minuscul. Actrița profită la maximum...
Adevarul
Scandalul concedierilor de la Oracle România ajunge la Comisia Europeană. BNS acuză gigantul că tratează...
Newsweek
Când intră pensiile pe card: vineri, 10 iulie, sau se amână pentru luni, 13 iulie? Ce a decis Casa de Pensii?
Digi FM
Fotbaliștii din Capul Verde, primiți ca eroi acasă, după parcursul de la CM 2026. Carnaval cu mii de oameni...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care milioane de oameni o fac în fiecare dimineață. Specialiștii avertizează: "Se simt deja...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Penelope Cruz, nevoită să zâmbească după cea mai mare tragedie din viața ei. Ce s-a întâmplat în timpul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...