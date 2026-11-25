Statele Unite ar putea anunța chiar astăzi noi taxe vamale pentru cel puțin 14 economii, printre care Uniunea Europeană, China și Japonia, potrivit informațiilor obținute de BBC. Administrația Trump pregătește noile măsuri după ce Curtea Supremă a SUA a declarat ilegale taxele vamale impuse în aprilie 2025, în ziua pe care președintele american a numit-o „Ziua Eliberării”.

Noile taxe la import ar urma să afecteze mulți dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Statelor Unite, printre cele cel puțin 14 economii vizate numărându-se China, Uniunea Europeană și Japonia.

Măsura vine în urma unei investigații desfășurate de administrația americană în baza așa-numitei „Secțiuni 301” din legislația comercială a SUA. Aceasta a fost lansată în martie, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a stabilit că taxele vamale anunțate de președintele Donald Trump de „Ziua Eliberării” sunt ilegale.

Trump a făcut din taxele vamale una dintre politicile definitorii ale mandatului său, susținând că acestea vor contribui la stimularea producției industriale americane și la crearea de locuri de muncă.

Președintele american a provocat unde de șoc în întreaga lume în aprilie 2025, la scurt timp după revenirea la Casa Albă, când a anunțat taxe vamale de amploare pentru partenerii comerciali ai SUA.

Deși taxele au fost ulterior anulate, reprezentantul SUA pentru comerț, Jamieson Greer, a susținut atunci că supraproducția din alte țări afecta industria prelucrătoare americană și descuraja investițiile.

În cadrul noului regim tarifar, țările vor fi supuse unor taxe vamale diferite, în funcție de acordurile încheiate anterior cu Trump. Anunțul riscă să amplifice tensiunile dintre Statele Unite și China, cele mai mari două economii ale lumii, aflate în continuare într-un conflict comercial.

În pofida întâlnirii de săptămâna trecută dintre Trump și președintele chinez Xi Jinping, cele două părți nu și-au soluționat încă pe deplin divergențele, iar acordul provizoriu dintre ele urmează să expire pe 10 ianuarie.

În perioada premergătoare summitului de la Shenzhen, Statele Unite au acuzat China că nu respectă integral termenii acordului convenit în octombrie 2025.

Washingtonul a afirmat că Beijingul nu își îndeplinește angajamentele, „în special în ceea ce privește achizițiile de produse agricole, pământurile rare și alte minerale critice”.

Marți însă, China a prelungit până la 27 ianuarie suspendarea interdicției privind exporturile de minerale critice, printre care galiul, germaniul și antimoniul. În caz contrar, interdicția ar fi intrat în vigoare vineri.

Politica tarifară a administrației Trump a fost criticată pentru creșterea prețurilor suportate de consumatorii americani și pentru efectele negative asupra economiei mondiale.

Editor : M.I.