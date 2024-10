Adrian Câciu, ministrul Fondurilor Europene a făcut precizări, marți, la Jurnalul de Seară de la Digi24, despre evaluarea Comisiei Europene privind respectarea jaloanelor și țintelor din PNRR. Acesta a subliniat că „plata parțială se face” și că pentru jaloanele deja îndeplinite „nu trebuie să livrăm niciun răspuns”. Ministrul a explicat și ce se întâmplă cu plățile jaloanelor care nu au fost îndeplinite: „Cu Comisia nu te joci pe acești bani din PNRR”.

Adrian Câciu, ministrul Fondurilor Europene: Avem o plată parțială, am anunțat-o chiar la dumneavoastră în emisiune, evident din 74 de jaloane și ținte sunt 68 de jaloane și ținte considerate îndeplinite și șase jaloane care au rămas în discuție pentru care vom primi o suspendare de 6 luni până când le vom îndeplini. Cele șase jaloane sunt numirile de la companiile din energie făcute în anul 2022, unde trebuie clar reluată procedura. Este această procedură care este în curs, s-a reluat deja la AMEPIP, la agenția care coordonează companiile de stat. Avem jalonul cu microîntreprinderile, avem o formalizare a ceea ce am anunțat deja de câteva luni că vom avea această plată parțială, din 2,7 miliarde de euro, România deja a încasat 649 de milioane de euro, iar pe parte de jaloane îndeplinite vom mai încasa o sumă importantă, urmând ca într-adevăr să avem și o suspendare pe cele șase jaloane, dar în niciun caz nu se suspendă cererea de plată sau toți banii.

Adrian Câciu a explicat care este procedura, spunând că România are dreptul să facă observații dacă este necesar.

„Procedura este în felul următor: se emit două decizii, o decizie de plată parțială și o decizie de suspendare a unei plăți. Aceste două decizii sunt în discuție în comitetele economice ale Comisiei Europene timp de o lună, România având și ea dreptul să facă observații dacă consideră necesar. Peste o lună se va da decizia de plată parțială, deci banii curați, ca să spun așa, acolo unde jaloanele sunt îndeplinite, cele 68, din care 34 reprezintă reforme, ceea ce e un lucru bun pentru România, și tot așa peste o lună vom avea și decizia privind suspendarea restului care rămâne pentru a se rezolva”, a spus ministrul Fondurilor Europene.

Ce spune ministrul Fondurilor Europene despre jaloanele care nu vor fi îndeplinite

Adrian Câciu a subliniat că „plata parțială se face”: „Pentru jaloanele deja îndeplinite nu trebuie să livrăm niciun răspuns”.

„După această comunicare se întră în aprobarea oficială în cadrul comitetelor Comisiei, Comitetul economico-financiar și Comitetul de planificare și control, și această plată parțială se aprobă de către Ecofin, consiliul miniștrilor. Acest lucru se va întâmpla într-o lună”, a mai spus acesta.

„Nu avem suma care va fi suspendată, așteptăm această sumă de la Comisie. Această cerere de plată, totuși, am depus-o acum un an la Comisie. Am stat un an să negociem sau să remediem anumite situații din această cerere de plată. Deci cu Comisia nu te joci pe acești bani din PNRR, trebuie să facem aceste reforme, e foarte simplu. Guvernanța corporativă trebuie să fie așa cum este în toată Europa. Dacă într-o lună de zile nu se face nimic, vom avea la dispoziție încă șase luni de zile să le rezolvăm, dar nu vom primi contravaloarea acelor șase jaloane”, a spus Adrian Câciu.

