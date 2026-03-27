Adrian Negrescu, consultant fiscal, despre execuția bugetară la două luni: „Cea mai rapidă corecție a deficitului din ultimii ani”

bancnote de 100 de lei
Deficit redus la jumătate față de 2025 Fondurile europene, o sursă majoră de venit Investițiile, susținute în principal din fonduri europene

Ținta de deficit bugetar de 6,2% din PIB pentru anul 2026 are șanse reale să fie atinsă, dacă se mențin creșterea veniturilor și controlul strict al cheltuielilor, susține consultantul economic Adrian Negrescu. Potrivit datelor oficiale, deficitul după primele două luni este de 14,23 miliarde de lei (0,70% din PIB), la jumătate față de aceeași perioadă din 2025.

„Perspectivele nu arată deloc rău. Dimpotrivă”, a scris Adrian Negrescu, vineri, pe Facebook, subliniind că menținerea disciplinei bugetare ar putea asigura atingerea țintei de deficit.

Citește și: Ministerul Finanţelor anunță un deficit bugetar de 0,7% din PIB după două luni, la jumătate faţă de ianuarie-februarie 2025

Deficit redus la jumătate față de 2025

Datele Ministerului Finanțelor confirmă îmbunătățirea semnificativă a execuției bugetare. În primele două luni din 2025, deficitul era de 30,24 miliarde de lei (1,58% din PIB), ceea ce înseamnă o reducere de 0,88 puncte procentuale într-un singur an.

Potrivit analizei consultantului, această ajustare nu este întâmplătoare, ci rezultatul creșterii veniturilor bugetare, care au urcat cu 15,7%, până la 103,73 miliarde de lei.

Un rol esențial l-a avut îmbunătățirea colectării, în special în cazul TVA, principala sursă de venit la buget. Încasările nete din TVA au ajuns la 23,75 miliarde de lei, în creștere cu peste 20% față de anul trecut.

În același timp, statul a accelerat restituirile de TVA către companii, care au crescut la 7,22 miliarde de lei, oferind un sprijin important pentru lichiditatea firmelor.

Eliminarea facilităților fiscale a contribuit, de asemenea, la majorarea veniturilor. Încasările din impozitul pe venit și salarii au crescut cu 22,3%, până la 13,46 miliarde de lei, iar taxarea dividendelor a adus un plus de aproape 58%.

Fondurile europene, o sursă majoră de venit

O contribuție importantă la buget a venit și din sumele rambursate de Uniunea Europeană, care au totalizat 8,28 miliarde de lei, în creștere cu aproape 88% față de anul precedent.

Singurul punct slab remarcat de consultant rămâne zona accizelor la tutun, unde încasările au scăzut ușor, în ciuda creșterii veniturilor din accizele la carburanți.

Pe partea de cheltuieli, Guvernul a reușit o temperare vizibilă. Cheltuielile totale s-au situat la 117,96 miliarde de lei, în scădere cu 1,6% față de anul trecut, iar ponderea acestora în PIB a coborât de la 6,3% la 5,8%.

Cheltuielile de personal au fost reduse la 27,13 miliarde de lei, cu aproape un miliard mai puțin față de 2025, pe fondul limitării angajărilor și eliminării unor sporuri. De asemenea, cheltuielile cu bunuri și servicii au scăzut cu 2,1%.

Cea mai mare parte a bugetului a fost direcționată către asistența socială, unde statul a plătit 43,18 miliarde de lei pentru pensii și ajutoare.

Investițiile, susținute în principal din fonduri europene

Investițiile nu au fost neglijate, însă au depins în mare parte de fondurile europene. Statul a alocat 11,20 miliarde de lei pentru dezvoltare, peste 76% din sumă fiind destinată proiectelor finanțate din bani europeni și prin PNRR.

În ciuda evoluțiilor pozitive, Adrian Negrescu a avertizat că economia rămâne vulnerabilă. Un nou val de inflație, alimentat de scumpirea carburanților și a gazelor, ar putea duce la o contracție economică semnificativă: „Provocările sunt uriașe (…) probabil vom avea una, dacă nu două rectificări bugetare”.

Top Citite
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
1
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
Petrolier
2
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
robinet de apa
3
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
4
România redistribuie peste 2,8 miliarde de euro din fonduri UE: Unde merg banii și ce...
mirabela gradinaru
5
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
Te-ar putea interesa și:
bancnote de dolari si euro
Agenția japoneză JCR a menținut ratingul României la BBB și a îmbunătățit perspectiva la stabilă. Ce înseamnă pentru investitori
bani lei masina de numarat
Ministerul Finanţelor anunță un deficit bugetar de 0,7% din PIB după două luni, la jumătate faţă de ianuarie-februarie 2025
tanc batalion armataromaniei.ro
Guvernul a adoptat OUG pentru programul SAFE, astfel încât România să poată semna contractele de achiziții până la 30 mai 2026
Steaguri EVER
EVERGENT Investments anunță un rezultat net record de 378 milioane lei și convoacă Adunările generale ordinară și extraordinară
PNRR steag UE
Sindicatul angajaților din Ministerul Proiectelor Europene: România riscă să piardă miliarde de euro din fonduri europene
Recomandările redacţiei
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
Ruptură majoră între Trump și Congres. Senatorii pregătesc sancțiuni...
robert fico ilie bolojan
Robert Fico, vizită în România. Ilie Bolojan: Ne dorim ca regiunea...
fum dupa lovituri in liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 28. Israelul anunță că va...
violenta domestica
Legea femicidului poate face diferența dintre moarte și viață...
Ultimele știri
După atacul lui Trump la adresa aliaților NATO, Rubio participă la reuniunea G7 din Franța. Ce este pe agenda discuțiilor
Reacția FRF după acuzațiile grave făcute în Turcia la adresa lui Florin Tănase
Hegseth, la slujba de la Pentagon: „Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta împotriva dușmanilor măreței noastre națiuni”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care...
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea, apariție neașteptată după despărțirea de Alexandru Țiriac. Are legătură cu un celebru tenismen
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
“Nebuni de oameni!” Florin Tănase, mesaj în direct pentru MM Stoica despre așa-zisul scandal din vestiarul...
Adevărul
Halda de zgură de la Hunedoara, muntele de fier ascuns lângă marele combinat siderurgic
Playtech
Ce rol are cifra 6 de pe tastatura bancomatului. Salvează timp dacă o apeşi când scoţi bani
Digi FM
Țara europeană unde criza a lovit puternic, dar salariul minim crește a șasea oară din 2022 încoace
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner
Pro FM
Fiica lui Andrea Bocelli, criticată de fani după ce a dezvăluit că joacă într-un serial: „Oare ar fi primit...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Newsweek
Pensionarii pe minus. Au câștigat 360 lei la pensie la marea recalculare. Anularea indexării le-a luat 580 lei
Digi FM
Lady Gaga împlinește 40 de ani. Top 10 apariții extravagante pe care nimeni nu le poate uita 
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire misterioasă după 350 de ani. Scheletul lui D’Artagnan ar fi fost găsit sub altarul unei biserici...
Digi Animal World
Pescar atacat de un rechin alb uriaș: „Piciorul meu era în gura lui”. Cum a reușit să scape
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”