Reorganizarea administrației locale nu ar genera economii mai mari de 3 miliarde de lei pe ansamblul procesului, estimează consultantul fiscal Adrian Negrescu. Acesta a declarat, la Digi24, că principala miză a reformei ar trebui să fie îmbunătățirea serviciilor publice, atragerea investițiilor și folosirea mai eficientă a fondurilor europene, nu doar desființarea unor instituții sau reducerea numărului de angajați.

Consultantul fiscal susține că reorganizarea ar trebui să reducă diferențele economice dintre marile orașe și mediul rural, în condițiile în care populația activă se mută spre centrele urbane, iar investitorii evită zonele în care nu găsesc suficientă forță de muncă și infrastructură adecvată.

„Până la urmă, nu e neapărat să faci economii de la bugetul de stat, ci să oferi servicii mai bune atât populației, cât și companiilor. Să reușești să atragi investitori, mai ales în zonele unde, din păcate, asistăm la o scădere economică semnificativă. Economia s-a enclavizat semnificativ, adică oamenii pleacă din mediul rural spre marile orașe în căutarea unor locuri de muncă mai bune. Investitorii nu se mai duc în mediul rural pentru că nu găsesc forță de muncă, nu găsesc condiții de a-și desfășura afacerile”, a declarat Adrian Negrescu.

În opinia sa, reforma ar trebui să creeze administrații capabile să atragă fonduri europene și să susțină dezvoltarea unor zone care pierd populație și activitate economică.

„De aceea ar trebui să facem această reorganizare administrativă, pentru a eficientiza inclusiv atragerea de fonduri europene, pentru dezvoltarea unitară a țării. Pentru că altfel vom avea o Românie cu mai multe viteze, din care, din păcate, va pierde mare parte din populația care trăiește în mediul rural”, a explicat acesta.

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Economii de cel mult 3 miliarde de lei pe ansamblul restructurării

Adrian Negrescu consideră că discuțiile politice despre reorganizare conțin, deocamdată, prea multe condiționări și prea puține măsuri concrete. Economiile obținute prin reducerea aparatului administrativ local ar fi limitate în raport cu necesarul de finanțare al statului, spune acesta.

„Pare o discuție cu prea mult «dacă» și prea multe semne de întrebare și prea puține lucruri concrete. Cred că discuția spre asta ar trebui să se ducă, nu spre închiderea unor instituții sau pierderea unor locuri de muncă. Reducerile acestea oricum vor fi nesemnificative. Eu estimez această restructurare a aparatului public la nivel local, nu cred că va face economii mai mari de 3 miliarde de lei. O sumă infimă, în condițiile în care noi am ajuns să împrumutăm, în momentul de față, echivalentul unui miliard de euro pe săptămână pentru a susține cheltuielile statului”, a afirmat acesta.

Consultantul fiscal a precizat că estimarea de 3 miliarde de lei se referă la economiile pe ansamblul restructurării, nu la o sumă lunară.

În opinia sa, închiderea unor instituții nu ar rezolva problemele financiare ale administrațiilor locale, în condițiile în care aproximativ 80% dintre primăriile din România nu reușesc să-și acopere din veniturile proprii nici măcar cheltuielile salariale.

„Nu acolo e miza. Miza e să reușești să atragi bani și să crești potențialul de dezvoltare locală. Închiderea unor instituții nu va rezolva problema financiară a majorității localităților. Gândiți-vă că 80% dintre primăriile din țară nu se finanțează singure în momentul de față, adică nu reușesc din taxele și impozitele pe care le încasează să-și plătească nici măcar salariile. Hai să vedem unde putem duce banii ca să creeze bunăstare, să creeze locuri de muncă. Pentru că, dacă vom continua să construim stadioane și tot felul de racordări de gaz în localități în care nu mai trăiește nimeni sau tot felul de parcuri și alte amenajări urbanistice pentru niște zone părăsite de către populație, mi-e teamă că banii îi vom irosi și ne vom trezi, la un moment dat, că, în loc să construim dezvoltare locală, nu vom face nimic altceva decât campanie electorală”, a avertizat acesta.

Cum ar putea ajuta reducerea numărului de județe

Întrebat despre un posibil scenariu în care România ar fi reorganizată în opt sau zece județe, Adrian Negrescu a arătat că structurile administrative mai mari ar putea permite realizarea unitară a proiectelor de infrastructură.

El a dat ca exemplu situațiile în care un consiliu județean modernizează un drum numai până la limita județului, în timp ce porțiunea aflată în județul vecin rămâne nefinalizată: „O astfel de reorganizare ar ajuta, de exemplu, în situații absolut aberante care se întâmplă în momentul de față în România, când un județ, un consiliu județean, construiește un drum, asfaltează un drum care se oprește, atenție, la granița județului. Cealaltă porțiune ar trebui asfaltată de cealaltă instituție, din celălalt județ, lucru care nu se întâmplă. De aceea avem foarte multe proiecte care, în loc să se desfășoare unitar la nivelul unei regiuni, se opresc la granițele județelor”.

Consultantul fiscal a susținut și crearea unor structuri regionale capabile să acceseze direct fonduri europene, fără să depindă în fiecare etapă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene de la București.

„Ne dorim să atragem mai multe fonduri europene și avem nevoie de niște entități construite pe modelul polonez, care să fie capabile, independent, să atragă fonduri europene, nu cu ajutorul Ministerului Investițiilor de la București. Iar, pe de altă parte, să construim un ecosistem de instituții financiare locale, un fel de case de împrumut locale, în care să atragem fondurile străine de investiții, să atragem banii care sunt la saltea în multe dintre județele țării, în așa fel încât să asigurăm capital ușor de accesat de către investitorii locali”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Negrescu, aproximativ 60% din produsul intern brut al României este realizat în orașe, în timp ce celelalte zone ale țării rămân în urmă: „Asta ar trebui să fie, în primul rând, discuția despre cum eficientizăm, din punct de vedere financiar, toată zona aceasta de administrație și reîmpărțirea administrativă a țării, pentru ca, până la urmă, oamenii să beneficieze de servicii mai bune și să dezvoltăm investiții în teritoriu”.

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Benea: Ar putea fi organizat un referendum național în primăvara lui 2027

Declarațiile lui Adrian Negrescu vin în contextul în care Dragoș Benea, europarlamentar PSD și coordonatorul grupului de lucru pentru reorganizarea administrativ-teritorială, a vorbit despre posibilitatea organizării unui referendum național în primăvara anului 2027.

Benea consideră că organizarea a sute sau chiar mii de referendumuri locale ar fi contraproductivă, în condițiile calendarului avut în vedere pentru reformă.

„Poate va exista un referendum, la un moment dat, în primăvara anului viitor. Un referendum național pe acest subiect. Dar sute sau mii de referendumuri, dați-mi voie să vă spun că mi se pare contraproductiv”, a declarat Dragoș Benea.

Europarlamentarul PSD a precizat că, în cazul unui referendum național, cheltuielile nu ar putea fi acoperite decât de la bugetul de stat. Pentru referendumurile locale prevăzute în procedura comasării voluntare, finanțarea ar urma să fie asigurată prin Ministerul Dezvoltării, potrivit informațiilor invocate de acesta.

„Dacă vorbim de un referendum național, sursa nu poate fi alta decât bugetul de stat. Dacă vorbim de referendumuri locale, înțeleg, v-a spus domnul ministru Stoica, că, dacă rămâne pentru comasarea voluntară, dacă rămân valabile aceste referendumuri locale, înțeleg că tot Ministerul Dezvoltării, sper să nu greșesc”, a afirmat Benea.

Editor : A.D.