Adrian Vasilescu, BNR: „Avem nevoie de un buget cumpătat, nu de un buget care să ne convină”

Proiectul bugetului, dezbătut în pas alert în Parlament, a fost criticat de sindicate și patronate. Prevede un deficit de 7% si asta ar trebui să însemne și tăieri din cheltuielile statutului. Însă experții spun că veniturile au fost supraevaluate, iar cheltuielile subevaluate. Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR pentru strategie, a spus la Digi24 că România are nevoie „de un buget cumpătat, nu de un buget care să ne convină”.

„Eu când mă uit la buget am în vedere, în primul rând stâlpii pe care se sprijină și i-am citit pe rând. În primul rând, scrie în buget o inflație de 4,4%. Asta e o veste bune și corespunde cu previziunile Băncii Naționale că în 2025 ne vom a apropia, către sfârșitul anulu,i de ceea ce ne-am dori să fie sfârșitul inflației. În același timp, e o prevedere privind cursul de schimb, un stâlp al bugetului. Cursul de schimb prevăzut de 5,01. Apare ideea unui prag psihologic, cel de 5 lei, care-i atacat de ani de zile și niciodată n-a putut să fie doborât. Anul ăsta, și bugetul prevede că ar fi momentul să fie trecut acest prag psihologic, dar și mulți analiști. Eu nu văd că ar putea să fie trecut acest prag psihologic, dar mă rezum la atât, pentru că orice aluzii la cursuri de schimb de la Banca Națională pot să fie luate în calcul de piețe”, a spus Vasilescu.

„Mai departe, un alt stâlp este PIB-ul 2,5%, o creștere substanțială față de anul acesta, pentru că deși nu avem încă rezultatele, nu cred că cifra pe sfârșitul anului va fi de mai mare de 1%”, a continuat el.

„Important este un raport între ce spune bugetul și ce ar putea să facă România, pentru că în condițiile în care am avut anul acesta o creștere puternică a deficitului bugetar, peste 8,65%, această creștere pune și o presiune puternică pe inflație. Ei bine, scăderea asta prevăzută în buget, de la 8,65% la la 7%, o consider semnificativă și de natură să contribuie la ceea ce își propune bugetul, adică nu un buget de austeritate - și toți cei care au lucrat la buget s-au ferit de cuvântul austeritate, au spus că e o măsură ponderată, un buget de stat suplu și cu un regim cumpătat. Nu putem să trecem peste asta. Avem nevoie de un buget cumpătat, nu de un buget care să ne convină, pentru că nu are cum să iasă un buget care să le convină”, a continuat consilierul guvernatorului BNR.

Întrebat dacă situația economică va permite guvernului să nu facă majorări de taxe și impozite, Vasilescu a spus: „Nu m-aș încumeta să răspund la această întrebare, dar vă asigur că ceea ce se are în vedere, și anume o consolidare bugetară care să apese mai puțin pe cheltuieli și mai mult pe venituri, adică să sprijine creșterea de venituri - însă aici trebuie să avem în vedere și altceva. Când vorbim despre venituri, ne mai uităm și la ce spune PIB-ul, iar PIB-ul de mai multă vreme, în capitolul lui principal, industria României apare semnul minus. Industria României nu contribuie la PIB cu plus, ci cu minus. Și asta se va regăsi și în buget, în veniturile bugetare”.

Întrebat dacă ar putea crește taxa pe valoarea adăgată, Vasilescu a răspuns: Cu TVA-ul este o problemă. Noi avem experiența anului 2010, foarte relevantă. A fost o creștere de TVA în 2010 de cinci puncte procentuale. Această creștere de cinci puncte procentuale a fost remarcată și marcată în același timp în procesul inflației. Un an de zile, 12 luni în șir, 3,3% procente s-au regăsit în plus la inflația din România”.

„Văd că Guvernul, deocamdată se ferește de această măsură, tocmai pentru că este inflaționistă”, a adăugat el.

