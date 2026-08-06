Aeroportul Otopeni va avea propriul parc fotovoltaic. CNAB a semnat contractul de 134 de milioane de lei

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a semnat contractul în valoare de 134 de milioane de lei, fără TVA, pentru proiectarea și execuția unui parc fotovoltaic care va fi construit în apropierea Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București. Investiția include și racordarea noii centrale la uzina electrică a aeroportului.

Contractul a fost atribuit asocierii LSG Building Solutions – Demcar 2000 – LSG Building Solutions GmbH – Institutul de Cercetare și Producție în Electrotehnică ICPE Electrocond Technologies, scrie News.ro.

Potrivit CNAB, proiectul va fi finalizat până la sfârșitul anului 2027 și reprezintă prima etapă a unui plan mai amplu de dezvoltare a producției de energie regenerabilă pentru aeroport.

„Proiectul va fi implementat cu celeritate, până în decembrie 2027. Investiţia vizează realizarea unei centrale fotovoltaice cu o putere instalată de 12,6 MWp şi a unui sistem de stocare a energiei de 17,88 MWh, racordate la uzina electrică de 20 kV a aeroportului. Aceasta reprezintă prima etapă a dezvoltării unei centrale fotovoltaice cu o capacitate totală planificată de 31,5 MWp, integrată cu un sistem de stocare a energiei de 30 MWh”, a transmis compania.

CNAB arată că investiția are ca obiectiv reducerea dependenței energetice a Aeroportului „Henri Coandă”, scăderea costurilor cu energia electrică și diminuarea impactului asupra mediului prin utilizarea surselor regenerabile.

„Prin implementarea acestui proiect, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti urmăreşte creşterea gradului de independenţă energetică a Aeroportului Internaţional «Henri Coandă» Bucureşti, reducerea costurilor cu energia electrică şi diminuarea impactului asupra mediului prin utilizarea surselor regenerabile de energie, contribuind totodată la atingerea obiectivelor de sustenabilitate şi eficienţă energetică asumate la nivel naţional şi european”, precizează compania.

Pentru această etapă, proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă eligibilă de 132.044.800 de lei, fără TVA, prin programul „Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul aerodromurilor, inclusiv sisteme de stocare a energiei”, finanțat din Fondul pentru Modernizare și gestionat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Valoarea contractului pentru proiectare, asistență tehnică și execuția lucrărilor este de 134 de milioane de lei, fără TVA.

Editor : Ana Petrescu