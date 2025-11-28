Live TV

Afaceri românești susținute cu muncitori străini. „Sunt oameni buni, vreme bună și bani buni”

Data publicării:
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Muncitori străini în România. Foto Getty Images

Economie susțină cu imigranți: este soluția la care apelează mulți patroni care ar produce, dar nu mereu au cu cine. Cei mai mulți muncitori străini vin din Nepal, peste 45.000 de angajați. În ultimii trei ani s-au dat 300.000 de permise de muncă pentru angajati din afara UE, iar datele actuale arată că doar 136.000 dintre ei au rămas în România.

Cei mai mulți străini care au venit să muncească în România, peste 41.000, lucrează în construcții. În HoReCa lucrează alți aproape 30.000. Multora le place România și s-au integrat bine aici.

Susain (Pakistan): Eu sunt de un an și jumătate. Pentru că sunt oameni buni, vreme bună și bani buni.

Fraul și-a lăsat familia în spate și a venit din Etiopia să livreze mâncare în România. Banii pe care îi strânge îi trimite acasă, la familie.

Fraul, (Etiopia): Aproape un an. Pentru muncă. Aici este o țară bună. Totul este bun.

Cei mai mulți dintre străinii care muncesc în România vin din Nepal, Sri Lanka și Turcia. Potrivit datelor oficiale, în ultimii trei ani au venit să muncească aici aproximativ 300.000 de muncitori din afara Uniunii Europene. În prezent, nu mai sunt active însă decât 136.000 de permise.

Florin Manole, ministrul Muncii: Avem niște imperfecțiuni în legislație, e o legislație prea relaxată, poate că unii dintre intermediari sunt de fapt nu de cea mai bună credință și oamenii aceștia doar aterizează pentru o jumătate de oră în România, după care pleacă spre Vestul Europei.

Mediul de afaceri cere autorităților să permită anul viitor importul a 150.000 de muncitori străini. Între timp, și angajatorii și angajații care vin de pe alte continente s-au obișnuit cu noua relație.

Melania Pop, reprezentanta unei platforme de recrutări: Cu timpul, odată ce am văzut lucrurile care nu funcționează sau ceea ce trebuie îmbunătățit, atât autoritățile locale cât și agențiile care au adus personal asiatic și au dorit ca într-adevăr serviciul pe care îl oferă mediului de bussines să fie unul corect. Lucrurile au fost îmbunătățite.

Pentru anul viitor, guvernul a decis să permită totuși doar accesul a 90.000 de muncitori străini. Cu 10.000 mai puțini decât în acest an, pentru că reformele anunțate de guvern ar putea să mărească numărul șomerilor români.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
om in vant si ninsoare
2
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
3
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
4
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
kim jong un 2
5
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă...
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după 0-1 cu Steaua Roșie
Digi Sport
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după 0-1 cu Steaua Roșie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
deseuri litoral 3
Ministra Mediului: Avem nevoie de o lege pentru valorificarea deșeurilor din construcții. În alte state sunt văzute ca resurse
chelnerita la restaurant
Ministrul Finanţelor, despre cota TVA în HoReCa: „Eu înclin să avem acelaşi tratament”
tower cranes on a construction site
Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 9% în 2025. „Se repară mult, dar proiectele noi stagnează și prețurile locuințelor urcă”
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT COMISII - LEGEA BUGETULUI DE STAT -
Turcan, despre planul Guvernului de a reduce numărul muncitorilor străini: „O măsură populistă, împotriva mediului de afaceri”
planseu piata unirii
Posibil blocaj la lucrările de la planșeul Unirii din București, după 5 luni. Guvernul are facturi restante de 135 de milioane de lei
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Bolojan: „Avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente...
femeie cu o cana in mana la un targ de craciun
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorologii au emis prognoza pentru...
romgaz 1
Romgaz amână investițiile în stocarea CO2 până la clarificarea...
pahar cu apa de la robinet
Câte județe, atâtea tarife la apă și canalizare. Care sunt zonele din...
Ultimele știri
Viktor Orban merge la Moscova, pentru discuții cu Putin despre energie și Ucraina. „Cu greu putem evita acest lucru”
Unul dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale împușcați la Washington, o tânără de 20 de ani, a murit
Accident cu patru autovehicule pe autostrada A1. O autoutilitară a luat foc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour dezvăluie secretele din spatele siluetei incredibile la 74 de ani. Sfatul prețios pe care l-a...
Cancan
Ea este femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Motivul IREAL pentru care a recurs la un...
Fanatik.ro
Topul companiilor de stat cu cele mai mari pierderi în 2024. Societățile unde directorii și-au mărit...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”...
Adevărul
Cinci moldoveni au rămas fără cetățenie după ce s-au alăturat armatei ruse din Transnistria. Maia Sandu a...
Playtech
Cât moștenesc copiii? Procentul exact stipulat în lege
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la...
Pro FM
Producătorul lui John Lennon dezvăluie de ce Yoko Ono urla la ei după sesiunile de studio: „Stăteam ca doi...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Marea Britanie amână aplicarea sancțiunilor împotriva Lukoil International până în luna februarie
Newsweek
Dificultăți la plata pensiilor militare. Guvernul a suplimentat bugetul cu milioane. Anul 2026, de coșmar
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...