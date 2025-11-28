Afaceri românești susținute cu muncitori străini. „Sunt oameni buni, vreme bună și bani buni”

Economie susțină cu imigranți: este soluția la care apelează mulți patroni care ar produce, dar nu mereu au cu cine. Cei mai mulți muncitori străini vin din Nepal, peste 45.000 de angajați. În ultimii trei ani s-au dat 300.000 de permise de muncă pentru angajati din afara UE, iar datele actuale arată că doar 136.000 dintre ei au rămas în România.

Cei mai mulți străini care au venit să muncească în România, peste 41.000, lucrează în construcții. În HoReCa lucrează alți aproape 30.000. Multora le place România și s-au integrat bine aici.

Susain (Pakistan): Eu sunt de un an și jumătate. Pentru că sunt oameni buni, vreme bună și bani buni.

Fraul și-a lăsat familia în spate și a venit din Etiopia să livreze mâncare în România. Banii pe care îi strânge îi trimite acasă, la familie.

Fraul, (Etiopia): Aproape un an. Pentru muncă. Aici este o țară bună. Totul este bun.

Cei mai mulți dintre străinii care muncesc în România vin din Nepal, Sri Lanka și Turcia. Potrivit datelor oficiale, în ultimii trei ani au venit să muncească aici aproximativ 300.000 de muncitori din afara Uniunii Europene. În prezent, nu mai sunt active însă decât 136.000 de permise.

Florin Manole, ministrul Muncii: Avem niște imperfecțiuni în legislație, e o legislație prea relaxată, poate că unii dintre intermediari sunt de fapt nu de cea mai bună credință și oamenii aceștia doar aterizează pentru o jumătate de oră în România, după care pleacă spre Vestul Europei.

Mediul de afaceri cere autorităților să permită anul viitor importul a 150.000 de muncitori străini. Între timp, și angajatorii și angajații care vin de pe alte continente s-au obișnuit cu noua relație.

Melania Pop, reprezentanta unei platforme de recrutări: Cu timpul, odată ce am văzut lucrurile care nu funcționează sau ceea ce trebuie îmbunătățit, atât autoritățile locale cât și agențiile care au adus personal asiatic și au dorit ca într-adevăr serviciul pe care îl oferă mediului de bussines să fie unul corect. Lucrurile au fost îmbunătățite.

Pentru anul viitor, guvernul a decis să permită totuși doar accesul a 90.000 de muncitori străini. Cu 10.000 mai puțini decât în acest an, pentru că reformele anunțate de guvern ar putea să mărească numărul șomerilor români.

Editor : M.B.